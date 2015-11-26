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Devin Townsend

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22 фев 2019 : 		 Новая песня DEVIN TOWNSEND

20 фев 2019 : 		 Документальный фильм от DEVIN TOWNSEND

24 янв 2019 : 		 Документальный фильм от DEVIN TOWNSEND

17 янв 2019 : 		 DEVIN TOWNSEND выпустит новый альбом весной

12 дек 2018 : 		 Рассказ о виниловом издании альбомов DEVIN TOWNSEND

9 ноя 2018 : 		 DEVIN TOWNSEND поедет в акустический тур

8 ноя 2018 : 		 DEVIN TOWNSEND опубликовал семплы нового материала

1 сен 2018 : 		 Рассказ о новом релизе DEVIN TOWNSEND

28 авг 2018 : 		 DEVIN TOWNSEND защищает вокалиста NICKELBACK

31 июл 2018 : 		 Вторая часть виниловых релиз DEVIN TOWNSEND выйдет летом

28 июн 2018 : 		 DEVIN TOWNSEND работает над игрой и ЕР Ziltoid

29 мар 2018 : 		 DEVIN TOWNSEND: У меня есть порядка сотни песен

9 дек 2017 : 		 DEVIN TOWNSEND опубликовал новый трек

4 июл 2017 : 		 DEVIN TOWNSEND планирует выпуск игры

16 май 2017 : 		 DEVIN TOWNSEND о создании лирики

27 окт 2016 : 		 Трейлер нового релиза CASUALTIES OF COOL

15 апр 2016 : 		 Биография DEVIN TOWNSEND'a выйдет в августе

3 фев 2016 : 		 DEVIN TOWNSEND отыграет специальный сет

19 дек 2015 : 		 Концертное видео DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL

2 дек 2015 : 		 Специальное издание альбома DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL

8 сен 2014 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL

3 сен 2014 : 		 DEVIN TOWNSEND планирует выпуск двойного альбома

31 июл 2014 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL

7 июл 2014 : 		 DEVIN TOWNSEND ответил на вопросы

6 июн 2014 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL

17 май 2014 : 		 Новая песня DEVIN TOWNSEND's CASUALTIES OF COOL
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|||| 22 фев 2019

Новая песня DEVIN TOWNSEND



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"Genesis", новое видео DEVIN TOWNSEND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Empath", выходящего 29 марта на InsideOut Music.

Трек-лист:

01. Castaway
02. Genesis
03. Spirits Will Collide
04. Evermore
05. Sprite
06. Hear Me
07. Why
08. Borderlands
09. Requiem
10. Singularity Part 1 - Adrift
11. Singularity Part 2 - I Am I
12. Singularity Part 3 - There Be Monsters
13. Singularity Part 4 - Curious Gods
14. Singularity Part 5 - Silicon Scientists
15. Singularity Part 6 - Here Comes The Sun



Listen To New DEVIN TOWNSEND Song






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КомментарииСкрыть/показать 15 )

Whiterey


22 фев 2019, 20:32		Г
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Exterminator


22 фев 2019, 21:00		Вот это МИКС из всего только возможного!

Gustaff


22 фев 2019, 21:19		На мой взгляд, в его композициях нет единого целого. Да, творческий парень, интересный на фоне многих..

Suicide333Poly


22 фев 2019, 21:46		не фанат последних его дел, т е после 2006 слушать можно выборочно, но клип приятный

StygianSaviour


22 фев 2019, 21:54		Ну здесь целого нет, да.

Gustaff


22 фев 2019, 21:56		А чего послушать то у него?

Orgik


22 фев 2019, 22:18		Gustaff, однозначно рекомендую альбом Ocean Machine - Biomech. Но вся музыка у Дейва разная и какие-то вещи под настроение заходят. Лучше всего выборочно послушать разные периоды творчества, если Машинка не зайдёт.

Gustaff


22 фев 2019, 22:54		StygianSaviour, то ли дело Пингви Мальмстин;)

Hellg


22 фев 2019, 23:11		Gustaff, я бы посоветовал Devin Townsend Project - Epicloud. Альбом построен на магии голоса Анекке ван Гирсберген. Там прямо хит на хите.

Gustaff


22 фев 2019, 23:24		Спасибо, ребята, ознакомлюсь

Soror


22 фев 2019, 23:32		Gustaff, а я скажу так: Strapping Young Lad "City" - многие с этого начинали.
Если интересно, то есть клип на песню "Detox" этой его группы.
Что касается Ocean Machine - Biomech, то посмотри клип "Life".
Вообще если брать творчество Девина за все времена, то 1997 год (как раз когда вышли альбомы двух его проектов Strapping Young Lad "City" и Ocean Machine - "Biomech") считается самым продуктивным. А потом его положили в дурку с диагнозом "биполярное расстройство", как-то так.

StygianSaviour


22 фев 2019, 23:38		>то ли дело Пингви Мальмстин;)
Даже не пиши здесь о нем. Хотя если ты Девина не слышал, не удивительно, что ты считаешь Ингви гением. По мне так лучшие у Девина это City (группа Strapping Young Lad), Ocean Machine, Deconstruction, Sky Blue, альбом Casualties Of Cool. Вообще у него 80% творчества уникально. Один из лучших композиторов за всю историю музыки.

Gustaff


23 фев 2019, 00:46		А потом его положили в дурку с диагнозом "биполярное расстройство", вот теперь я его зауважал в любом случае)

Gustaff


23 фев 2019, 00:47		StygianSaviour, да слышал, но не слушал. "Один из лучших композиторов за всю историю музыки", ну опять ты за свое...

Kliops144


23 фев 2019, 01:02		Bроде понравилось, но понимаешь, что тебе понравился очень красивый клип. Тем не менее признаю, что сам трек всколыхнул что-то такое, чего не слышал у Таусенда давненько, хоть и звучит все снова как последние три альбома. Эдакая монументальность шоле. Надеюсь, соплей и радио на альбоме будет поменьше, жести побольше, глядишь и выстрелит снова наш хений.

PS а звук этот приторный все же немного напрягает, слишком жирно.


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