22 фев 2019



Новая песня DEVIN TOWNSEND



"Genesis", новое видео DEVIN TOWNSEND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Empath", выходящего 29 марта на InsideOut Music.



Трек-лист:



01. Castaway

02. Genesis

03. Spirits Will Collide

04. Evermore

05. Sprite

06. Hear Me

07. Why

08. Borderlands

09. Requiem

10. Singularity Part 1 - Adrift

11. Singularity Part 2 - I Am I

12. Singularity Part 3 - There Be Monsters

13. Singularity Part 4 - Curious Gods

14. Singularity Part 5 - Silicon Scientists

15. Singularity Part 6 - Here Comes The Sun



















+8 -2



( 15 )





просмотров: 1158