Новая песня DEVIN TOWNSEND

"Genesis", новое видео DEVIN TOWNSEND, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Empath", выходящего 29 марта на InsideOut Music.
Трек-лист:
01. Castaway
02. Genesis
03. Spirits Will Collide
04. Evermore
05. Sprite
06. Hear Me
07. Why
08. Borderlands
09. Requiem
10. Singularity Part 1 - Adrift
11. Singularity Part 2 - I Am I
12. Singularity Part 3 - There Be Monsters
13. Singularity Part 4 - Curious Gods
14. Singularity Part 5 - Silicon Scientists
15. Singularity Part 6 - Here Comes The Sun
Whiterey
Е
Н
И
Й
Exterminator
Gustaff
Suicide333Poly
StygianSaviour
Gustaff
Orgik
Gustaff
Hellg
Gustaff
Soror
Если интересно, то есть клип на песню "Detox" этой его группы.
Что касается Ocean Machine - Biomech, то посмотри клип "Life".
Вообще если брать творчество Девина за все времена, то 1997 год (как раз когда вышли альбомы двух его проектов Strapping Young Lad "City" и Ocean Machine - "Biomech") считается самым продуктивным. А потом его положили в дурку с диагнозом "биполярное расстройство", как-то так.
StygianSaviour
Даже не пиши здесь о нем. Хотя если ты Девина не слышал, не удивительно, что ты считаешь Ингви гением. По мне так лучшие у Девина это City (группа Strapping Young Lad), Ocean Machine, Deconstruction, Sky Blue, альбом Casualties Of Cool. Вообще у него 80% творчества уникально. Один из лучших композиторов за всю историю музыки.
Gustaff
Gustaff
Kliops144
PS а звук этот приторный все же немного напрягает, слишком жирно.
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).