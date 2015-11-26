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Devin Townsend

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27 апр 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND со второго концерта собрал $81 000

20 апр 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND с первого концерта собрал 45 000

16 апр 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND перебрался в Twitch

6 апр 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND и "Quarantine Project": часть 11

6 апр 2020 : 		 Новый релиз DEVIN TOWNSEND выйдет летом

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1 апр 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND и "Quarantine Project": часть девятая

29 мар 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND и "Quarantine Project": часть восьмая

28 мар 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND и "Quarantine Project": часть седьмая

25 мар 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND и "Quarantine Project": 5 и 6 части

23 мар 2020 : 		 DEVIN TOWNSEND и "Quarantine Project". Часть четвёртая
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DEVIN TOWNSEND — о новом концертном релизе



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DEVIN TOWNSEND рассказал о новом концертном релизе "Order Of Magnitude - Empath Live Volume 1":

«Если вы будете слушать только аудио, то это будет не совсем то, что было задумано, потому как визуальная часть играет важную роль. Аудио вышло в качестве превью просто потому, что было уже готово. Но основная задумка — это визуал, ведь были смены костюмов, десять человек на сцене и всё такое. Затраты были нереальные, и никто бы не стал заморачиваться на подобное, будь это просто очередным концертным диском. Но да — это можно и воспринимать как просто концерт, но тогда задумка не сработает.

Будет ли продолжение?

Да, пару недель назад я снимал на зелёном экране "Empath Volume II", Wes Hauch играл на гитаре, Samus Paulicelli — на ударных, а Liam Wilson — на басу. Это куда более тяжёлый материал по сравнению с тем, чем я занимался последние годы с клик-треками и бэками. Но в то же время первая часть для меня аномальна, ведь на ней нет никаких кликов, никаких бэков, просто десять человек на сцене как некая реплика этого чудовища. Вторую часть я люблю, это прекрасно для моего ОКР иметь такую плотность. Но третья часть также будет чем-то иным».

DEVIN TOWNSEND Talks Order Of Magnitude - Empath Live Volume 1 DVD -



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