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DEVIN TOWNSEND: «Кто-то считает, что у меня психоз, но...»



DEVIN TOWNSEND в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, почему он выпускает столь разные по стилю пластинки:



«Я не обязательно делаю это специально, чтобы показаться провокатором. И это забавно: Я несколько раз слышал, что интерпретация того факта, что я делаю музыку в разных направлениях, свидетельствует о психозе. Но я бы возразил, что занятие чем-то одним, исключая все остальное, на мой взгляд, гораздо больше свидетельствует об отсутствии баланса.



Я полагаю, что на практическом уровне причина, по которой я склоняюсь к различным стилям, заключается в том, что количество энергии, которую я вкладываю в создание любого из этих альбомов, откровенно говоря, настолько велико, что когда я заканчиваю, я просто не хочу больше звучать в этом стиле. Поэтому, как правило, следующая вещь, которую я делаю, совсем другая, просто потому, что я так люблю музыку и так люблю творить, но мне это уже надоело. Работая над 'Deconstruction' или 'Lightwork' или 'The Puzzle' или 'Ziltoid' или чем угодно, STRAPPING [YOUNG LAD] или любым другим материалом, к тому времени, как я закончил запись, я хочу быть максимально далеким от этого звучания для следующего альбома [насколько это возможно]».







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