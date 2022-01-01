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*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA 19
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 17
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
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Devin Townsend

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11 дек 2022 : 		 DEVIN TOWNSEND: «Кто-то считает, что у меня психоз, но...»

8 дек 2022 : 		 DEVIN TOWNSEND: «У артистов моего уровня заработки на гастролях отсутствуют»

26 окт 2022 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND

4 окт 2022 : 		 Трейлер бокс-сета DEVIN TOWNSEND

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22 июн 2022 : 		 Новый альбом DEVIN TOWNSEND выйдет осенью

20 апр 2022 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND

18 апр 2022 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND

10 мар 2022 : 		 Трейлер концертных выступлений DEVIN TOWNSEND

2 мар 2022 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND

22 янв 2022 : 		 Трейлер стрима DEVIN TOWNSEND

8 янв 2022 : 		 DEVIN TOWNSEND проведет новый стрим

25 дек 2021 : 		 Демо от DEVIN TOWNSEND

8 дек 2021 : 		 Выход винила DEVIN TOWNSEND отложен

7 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND

2 дек 2021 : 		 Детали бокс-сета DEVIN TOWNSEND

4 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND

18 окт 2021 : 		 Выход альбома DEVIN TOWNSEND откладывается

5 окт 2021 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND

29 сен 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND

25 июн 2021 : 		 DEVIN TOWNSEND джемует с гитаристом DRAGONFORCE

14 июн 2021 : 		 Новый альбом DEVIN TOWNSEND выйдет весной

15 май 2021 : 		 Карантинное видео от DEVIN TOWNSEND

3 май 2021 : 		 Стрим от DEVIN TOWNSEND

15 мар 2021 : 		 Лидер TRAILIGHT на альбоме DEVIN TOWNSEND
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DEVIN TOWNSEND: «Кто-то считает, что у меня психоз, но...»



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DEVIN TOWNSEND в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, почему он выпускает столь разные по стилю пластинки:

«Я не обязательно делаю это специально, чтобы показаться провокатором. И это забавно: Я несколько раз слышал, что интерпретация того факта, что я делаю музыку в разных направлениях, свидетельствует о психозе. Но я бы возразил, что занятие чем-то одним, исключая все остальное, на мой взгляд, гораздо больше свидетельствует об отсутствии баланса.

Я полагаю, что на практическом уровне причина, по которой я склоняюсь к различным стилям, заключается в том, что количество энергии, которую я вкладываю в создание любого из этих альбомов, откровенно говоря, настолько велико, что когда я заканчиваю, я просто не хочу больше звучать в этом стиле. Поэтому, как правило, следующая вещь, которую я делаю, совсем другая, просто потому, что я так люблю музыку и так люблю творить, но мне это уже надоело. Работая над 'Deconstruction' или 'Lightwork' или 'The Puzzle' или 'Ziltoid' или чем угодно, STRAPPING [YOUNG LAD] или любым другим материалом, к тому времени, как я закончил запись, я хочу быть максимально далеким от этого звучания для следующего альбома [насколько это возможно]».




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