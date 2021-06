сегодня



Новый альбом DEVIN TOWNSEND выйдет весной



DEVIN TOWNSEND объявил о том, что его новая работа получила название "Lightwork" и будет выпущена весной 2022 года. Кроме того, музыкант объявил о даты нового тура:



Apr. 13 - (IE) Dublin, Olympia



Apr. 19 - (FR) Lille, Le Splendid



Apr. 20 - (BE) Brussels, AB



Apr. 21 - (DE) Frankfurt, Batschkapp



Apr. 22 - (DE) Cologne, Carlswerk Victoria



Apr. 23 - (FR) Paris, L'Olympia



Apr. 25 - (DE) Stuttgart, LKA Longhorn



Apr. 26 - (FR) Clermont Ferrand, La Cooperative De Mai



Apr. 27 - (FR) Toulouse, Le Bikini



Apr. 29 - (PT) Lisbon, Cineteatro



Apr. 30 - (ES) Madrid, La Riviera



May 01 - (ES) Barcelona, Razzmatazz 1



May 03 - (FR) Marseille, Le Moulin



May 04 - (IT) Milan, Live Club



May 06 - (AT) Dornbirn, Conrad Sohm



May 07 - (DE) Munich, Backstage Werk



May 08 - (CH) Zurich, X-Tra



May 10 - (DE) Leipzig, Werk 2



May 12 - (DK) Copenhagen, Amager Bio



May 13 - (SE) Gothenburg, Pustervik



May 14 - (NO) Oslo, Sentrum Scene



May 16 - (SE) Stockholm, Cirkus







