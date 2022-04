сегодня



Видео с выступления DEVIN TOWNSEND



Видео с выступления DEVIN'a TOWNSEND'a, которое состоялось в знаменитом британском Royal Albert Hall 17 апреля, доступно ниже.



Сет-лист:



"Seventh Wave"

"Stormbending"

"Higher"

"Coast"

"Truth"

"Om"

"Almost Again"

"Earth Day"

"Bad Devil"

"War"

"Dynamics" (live debut in regular concert)

"Funeral"

"Bastard"

"The Death of Music"

"Thing Beyond Things"







