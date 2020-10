сегодня



Фрагмент нового релиза DEVIN TOWNSEND



Двадцать третьего октября DEVIN TOWNSEND выпустит концертную пластинку, "Order Of Magnitude - Empath Live Volume 1", запись которой проходила в декабре 2019 года в Лондоне. Вместе с ним были Mike Kenneally (ex-FRANK ZAPPA) и Markus Reuter (STICK MEN, THE CRIMSON PROJECT), Morgen Agren (KAIPA, MATS & MORGAN, FRANK ZAPPA), Nathan Navarro, клавишник HAKEN Diego Tejeida, Ché Aimee Dorval, Samantha и Anne Preis и Arabella Packford. Релиз будет доступен в следующих вариантах: 2CD+Blu-ray+DVD artbook (с расширенной версией обложки и фотографиями), в лимитированом диджипаке 2CD+DVD, на обычном Blu-ray, тройном виниле + двойном CD и в цифровом варианте.



Трек-лист:



01. Borderlands



02. Evermore



03. War



04. Sprite



05. Gigpig Jam



06. Coast



07. Gato



08. Heavens End



09. Ain't Never Gonna Win



10. Deadhead



11. Why?



12. Lucky Animals



13. Castaway/Genesis



14. Spirits Will Collide



15. Disco Inferno



16. Kingdom



Фрагмент из этого релиза, "War", доступен для просмотра ниже.

























