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*RUSH соболезнуют евреям 57
*BRUCE DICKINSON о новом альбоме 31
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 27
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 25
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 23
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Devin Townsend

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16 окт 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND о новом проекте

24 сен 2023 : 		 Юбилейная версия альбома DEVIN TOWNSEND выйдет осенью

27 июл 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND объяснил, зачем ему пауза

13 июл 2023 : 		 Концертное видео DEVIN TOWNSEND

3 июл 2023 : 		 Видео полного выступления DEVIN TOWNSEND

3 июн 2023 : 		 Концертное видео DEVIN TOWNSEND

26 фев 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND открыл тур

11 янв 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND: «CHAD KROEGER куда больший металлист, чем я!»

16 дек 2022 : 		 DEVIN TOWNSEND исполняет JUDAS PRIEST

11 дек 2022 : 		 DEVIN TOWNSEND: «Кто-то считает, что у меня психоз, но...»

8 дек 2022 : 		 DEVIN TOWNSEND: «У артистов моего уровня заработки на гастролях отсутствуют»

26 окт 2022 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND

4 окт 2022 : 		 Трейлер бокс-сета DEVIN TOWNSEND

30 сен 2022 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND

26 авг 2022 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND

22 июн 2022 : 		 Новый альбом DEVIN TOWNSEND выйдет осенью

20 апр 2022 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND

18 апр 2022 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND

10 мар 2022 : 		 Трейлер концертных выступлений DEVIN TOWNSEND

2 мар 2022 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND

22 янв 2022 : 		 Трейлер стрима DEVIN TOWNSEND

8 янв 2022 : 		 DEVIN TOWNSEND проведет новый стрим

25 дек 2021 : 		 Демо от DEVIN TOWNSEND

8 дек 2021 : 		 Выход винила DEVIN TOWNSEND отложен

7 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND

2 дек 2021 : 		 Детали бокс-сета DEVIN TOWNSEND
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DEVIN TOWNSEND о новом проекте



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DEVIN TOWNSEND в интервью "Everblack" рассказа о своем новом проекте "The Moth":

«Все, что я делаю, имеет тенденцию развиваться со временем, и я считаю, что "Moth" не будет отличаться от остальных — по крайней мере, на данном этапе; и кто знает, к чему это приведет. Но на данный момент " Moth" кажется общим термином для целого ряда событий, будь то куча альбомов или куча других медиа, или это Atmos, или это персонажи, или это потоковое вещание — я пока не знаю, что это будет. Но, похоже, я называю данный период творческой деятельности, я просто называю его " The Moth ", но я не знаю точно, что он будет включать в себя. Но я знаю, что это очень много всякого рода хрени. Очень много разных вещей, которые готовятся одновременно. Так что, хотя я еще не знаю точно, что это такое, я не боюсь, что когда все это наконец будет сделано, это будет похоже на настоящую атаку!»




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