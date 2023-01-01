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DEVIN TOWNSEND о новом проекте



DEVIN TOWNSEND в интервью "Everblack" рассказа о своем новом проекте "The Moth":



«Все, что я делаю, имеет тенденцию развиваться со временем, и я считаю, что "Moth" не будет отличаться от остальных — по крайней мере, на данном этапе; и кто знает, к чему это приведет. Но на данный момент " Moth" кажется общим термином для целого ряда событий, будь то куча альбомов или куча других медиа, или это Atmos, или это персонажи, или это потоковое вещание — я пока не знаю, что это будет. Но, похоже, я называю данный период творческой деятельности, я просто называю его " The Moth ", но я не знаю точно, что он будет включать в себя. Но я знаю, что это очень много всякого рода хрени. Очень много разных вещей, которые готовятся одновременно. Так что, хотя я еще не знаю точно, что это такое, я не боюсь, что когда все это наконец будет сделано, это будет похоже на настоящую атаку!»







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