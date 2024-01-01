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DEVIN TOWNSEND: «Что есть творчество? Желание быть замеченным или...»



DEVIN TOWNSEND в интервью "Interviewing The Legends With Ray Shasho" обсудил тот факт, что его музыка порой делает людей счастливее или помогает им справиться со сложностями:



«Я полагаю, что музыканты не обязательно единолично ответственны за свои песни. Вы ответственны за то, как выцепить эти песни из воздуха. И это происходит благодаря сочетанию обстоятельств и привычек. И если музыка влияет на людей, то я благодарен за музыку, за то, что она есть, я не испытываю чувство гордости на личном уровне. Я горжусь работой, которую делаю, потому что это большая работа, но сама музыка - не совсем обязательно её часть. И еще одна мысль, к которой я склонялся последние пару лет, с пандемией и всем остальным, — это вопрос о том, какова фундаментальная ценность этого, что это такое? Насколько сильно я связан с тем, что я делаю, может быть, это потребность быть услышанным, потребность быть увиденным, потребность быть признанным или потребность в любой из этих особенностей. И если да, то, черт возьми, это требует больших усилий, если дело ограничивается, допустим, желанием привлечь внимание.



Так что я пришел к выводу, который оказался для меня полезным: "Ладно, не думай об этом в том ключе, что единственная причина, по которой ты пишешь музыку, — это желание, чтобы тебя заметили. Если это поможет другим людям, если вы разберетесь со своим собственным дерьмом в какой-то мере или нет, а затем напишете об этом, и люди будут относиться к этому так, как, возможно, они не были способны выразить это сами, тогда это услуга, которую вы оказываете, и я считаю, что это стоит вашего времени. Потому что что еще нам делать в жизни? Нужно что-то делать, и мне кажется, что это достойное занятие.



Я считаю, что выражение любого творческого начала в данный момент коренится в... Я очень благодарен за возможность заниматься этим, и именно этим я вдохновляюсь в последнее время!»







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