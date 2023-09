сегодня



Юбилейная версия альбома DEVIN TOWNSEND выйдет осенью



24 ноября DEVIN TOWNSEND по случаю 25-летия выпустит обновленную версию альбома Infinity, которая будет доступна на двойном CD, на двойном виниле и в цифровом варианте. В качестве бонусов в издание будет включены семь бонус-треков, включая ЕР "Christeen" (этот материал впервые будет доступен на виниле).



CD1:



01. Truth 03:58

02. Christeen 03:41

03. Bad Devil 04:52

04. War 06:29

05. Soul Driven Cadillac 05:14

06. Ants 02:01

07. Wild Colonial Boy 03:04

08. Life Is All Dynamics 05:08

09. Unity 06:07

10. Noisy Pink Bubbles 05:22



CD2:



01. Om (Demo) 06:18

02. Sit In The Mountain (Demo) 03:16

03. Processional (Demo) 11:42

04. Love-Load (Demo) 05:01

05. Sister (Live Acoustic) 02:16

06. Hide Nowhere (Live Acoustic) 05:03

07. Man (1996 Demo) 05:12







