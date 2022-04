сегодня



Видео с выступления DEVIN TOWNSEND



Видео с выступления DEVIN'a TOWNSEND'a, которое состоялось в знаменитом британском Royal Albert Hall 16 апреля, доступно ниже.



Сет-лист:



01. Failure (DEVIN TOWNSEND PROJECT)



02 Kingdom



03. Hyperdrive



04. By Your Command



05. Life



06. Aftermath (STRAPPING YOUNG LAD)



07. Regulator



08. Deadhead (THE DEVIN TOWNSEND BAND)



09. Deep Peace



10. Ih-Ah! (DEVIN TOWNSEND PROJECT) (acoustic version)



11. Why?



12. March Of The Poozers



13. More! (DEVIN TOWNSEND PROJECT)



14. Juular (DEVIN TOWNSEND PROJECT)



15. Supercrush! (DEVIN TOWNSEND PROJECT)



16. Love? (STRAPPING YOUNG LAD)



Encore:



17. Spirits Will Collide



18. Vampira (THE DEVIN TOWNSEND BAND)



19. Detox (STRAPPING YOUNG LAD)



































































