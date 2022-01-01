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Devin Townsend

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DEVIN TOWNSEND: «У артистов моего уровня заработки на гастролях отсутствуют»



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DEVIN TOWNSEND в рамках беседы с Metallerium поговорил о сложностях с гастролями в настоящее время:

«Стало намного хуже. Я вообще не уверен, что стало лучше. Потому что стоимость гастролей сейчас, с учётом инфляции и стоимости бензина и дизельного топлива, увеличилась... Плюс, за время пандемии мы потеряли множество отличных площадок. Я бы сказал, что, наверное, 50 процентов рабочей силы в турне уже ушли. Ведь что делать гитарному технику в течение двух лет? Ты должен найти работу, верно? А те, что остались, не только уже заняты другими группами, но и стоят почти в два раза дороже.

На днях я видел статью о [гиганте по продаже билетов на мероприятия] Live Nation, что они берут 30 процентов от продаж мерча в некоторых из этих заведений. Стоимость авиаперевозок выросла. Так что возможность зарабатывать деньги на гастролях у артистов сейчас почти полностью отсутствует — по крайней мере, у артистов моего уровня.

Всё открылось заново, но это в 10 раз дороже. Что же делать? Даже такие мелочи, как, например, отели, дороже; еда в отелях дороже. И в конце концов для чего вы гастролируете? В конце концов вы гастролируете, чтобы представить свою работу людям, которым она небезразлична, и это того стоит. Но я полагаю, что если кто-то думает, что теперь всё снова стало легко, то вам стоит проверить это на практике, потому что я пытаюсь организовать гастроли на следующий год, и нет никакого способа уложиться в бюджет — нет никакого шанса. И вот вы выходите и говорите: "Мы не можем взять этот автомобиль; мы не можем взять этот задник; мы не можем использовать эту постановку; мы не можем использовать этот свет". А потом, если вы появляетесь в каком-то месте и приходят зрители, они говорят: "Шоу не слишком хорошее. Нет света. Нет постановки". Так что же делать? И я полагаю, что многие музыканты решают: "Тогда я просто останусь дома и буду творить там".

Сейчас я стараюсь выступать с акустикой, потому что в этом случае я могу себе это позволить. Если я просто приду с акустической гитарой и спою для людей, это лучше, чем ничего. Но всё равно это сложное время, брат».




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