сегодня



DEVIN TOWNSEND открыл тур



DEVIN TOWNSEND выступлением 21 февраля в Осло открыл европейский тур.



Трек-лист:



"Lightworker" (live debut)

"Kingdom"

"Dimensions" (live debut)

"Why?"

"The Fluke" (live debut)

"Deadhead" (The Devin Townsend Band)

"Deep Peace"

"Heartbreaker" (live debut)

"Spirits Will Collide"

"Truth"

"Bad Devil"



Бис

"Call Of The Void" (live debut)

"Love?" (Strapping Young Lad)







