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DEVIN TOWNSEND готовит книгу



Rocket 88 сообщили о выпуске новой книги DEVIN TOWNSEND Overexposed + Underdeveloped.



«Когда мне в голову пришла идея создания этой фотокниги, признаюсь, я не слишком много думал об этом. Я пожал плечами и сказал: "Конечно... если есть интерес к подобным вещам, я могу взяться за дело. Это должно быть достаточно просто..." Благодаря этому опыту я оказался в таком положении, когда могу сказать: "Чувак... что за жизнь. Это был ты... это была история человека по имени 'Devin Townsend', который жил на крошечной планетке в глуши", и я получил огромное удовольствие от процесса».







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