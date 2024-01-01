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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 36
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 26
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*BURTON C. BELL представил первое видео 19
*MARTY FRIEDMAN: «Гитаристы всё ещё надеются, что гитара и да... 16
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Devin Townsend

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16 мар 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND готовит книгу

29 янв 2024 : 		 DEVIN TOWNSEND: «Что есть творчество? Желание быть замеченным или...»

19 ноя 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND исполняет STRAPPING YOUNG LAD

5 ноя 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND представляет бокс-сет

16 окт 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND о новом проекте

24 сен 2023 : 		 Юбилейная версия альбома DEVIN TOWNSEND выйдет осенью

27 июл 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND объяснил, зачем ему пауза

13 июл 2023 : 		 Концертное видео DEVIN TOWNSEND

3 июл 2023 : 		 Видео полного выступления DEVIN TOWNSEND

3 июн 2023 : 		 Концертное видео DEVIN TOWNSEND

26 фев 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND открыл тур

11 янв 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND: «CHAD KROEGER куда больший металлист, чем я!»

16 дек 2022 : 		 DEVIN TOWNSEND исполняет JUDAS PRIEST

11 дек 2022 : 		 DEVIN TOWNSEND: «Кто-то считает, что у меня психоз, но...»

8 дек 2022 : 		 DEVIN TOWNSEND: «У артистов моего уровня заработки на гастролях отсутствуют»

26 окт 2022 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND

4 окт 2022 : 		 Трейлер бокс-сета DEVIN TOWNSEND

30 сен 2022 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND

26 авг 2022 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND

22 июн 2022 : 		 Новый альбом DEVIN TOWNSEND выйдет осенью

20 апр 2022 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND

18 апр 2022 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND

10 мар 2022 : 		 Трейлер концертных выступлений DEVIN TOWNSEND

2 мар 2022 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND

22 янв 2022 : 		 Трейлер стрима DEVIN TOWNSEND

8 янв 2022 : 		 DEVIN TOWNSEND проведет новый стрим
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|||| сегодня

DEVIN TOWNSEND готовит книгу



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Rocket 88 сообщили о выпуске новой книги DEVIN TOWNSEND Overexposed + Underdeveloped.

«Когда мне в голову пришла идея создания этой фотокниги, признаюсь, я не слишком много думал об этом. Я пожал плечами и сказал: "Конечно... если есть интерес к подобным вещам, я могу взяться за дело. Это должно быть достаточно просто..." Благодаря этому опыту я оказался в таком положении, когда могу сказать: "Чувак... что за жизнь. Это был ты... это была история человека по имени 'Devin Townsend', который жил на крошечной планетке в глуши", и я получил огромное удовольствие от процесса».

DEVIN TOWNSEND - New Book, Overexposed + Underdeveloped, Coming Soon




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