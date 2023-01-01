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*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 24
*David Ellefson спел в DIETH 22
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Devin Townsend

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11 янв 2023 : 		 DEVIN TOWNSEND: «CHAD KROEGER куда больший металлист, чем я!»

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26 окт 2022 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND

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26 авг 2022 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND

22 июн 2022 : 		 Новый альбом DEVIN TOWNSEND выйдет осенью

20 апр 2022 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND

18 апр 2022 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND

10 мар 2022 : 		 Трейлер концертных выступлений DEVIN TOWNSEND

2 мар 2022 : 		 Новое видео DEVIN TOWNSEND

22 янв 2022 : 		 Трейлер стрима DEVIN TOWNSEND

8 янв 2022 : 		 DEVIN TOWNSEND проведет новый стрим

25 дек 2021 : 		 Демо от DEVIN TOWNSEND

8 дек 2021 : 		 Выход винила DEVIN TOWNSEND отложен

7 дек 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND

2 дек 2021 : 		 Детали бокс-сета DEVIN TOWNSEND

4 ноя 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND

18 окт 2021 : 		 Выход альбома DEVIN TOWNSEND откладывается

5 окт 2021 : 		 Видео с выступления DEVIN TOWNSEND

29 сен 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления DEVIN TOWNSEND

25 июн 2021 : 		 DEVIN TOWNSEND джемует с гитаристом DRAGONFORCE
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Концертное видео DEVIN TOWNSEND



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DEVIN TOWNSEND опубликовал следующее сообщение:

«Привет всем! Продолжая серию альбомов Devolution (которая стала для нас возможностью выпускать маленькие прикольные диковинки в дополнение к обычным релизам), мы представляем вам Devolution #3 - Empath: Live In America.

Это был весьма уникальный тур по Америке, который, к сожалению, был прерван пандемией. Это была урезанная версия "Order of Magnitude" группы (без хора и нескольких других участников), но, поскольку я стараюсь делать это в каждом туре, целью было сделать концерт уникальным и особенным. Поэтому в этом туре была представлена версия материала в свободной форме. Не было ни бэк-треков, ни клик-треков, ни даже сет-листа, поэтому каждый вечер был уникальным и неповторимым. Публика просто кричала заявки, а мы просто исполняли их. Таким образом, материал интерпретировался уникальным образом, и это был особенный музыкальный вечер "полета на пределе возможностей".

Это необработанное и нестандартное выступление, и я очень рад, что запечатлел его. До следующего "настоящего" релиза, я надеюсь, вам понравится этот раритет из необычного, хотя и неудавшегося тура»

Devolution #3 - Empath: Live in America будет выпущен четвертого августа на InsideOut Music.

DEVIN TOWNSEND Announces Devolution Series #3 - Empath: Live In America;




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