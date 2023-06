сегодня



Концертное видео DEVIN TOWNSEND



DEVIN TOWNSEND опубликовал следующее сообщение:



«Привет всем! Продолжая серию альбомов Devolution (которая стала для нас возможностью выпускать маленькие прикольные диковинки в дополнение к обычным релизам), мы представляем вам Devolution #3 - Empath: Live In America.



Это был весьма уникальный тур по Америке, который, к сожалению, был прерван пандемией. Это была урезанная версия "Order of Magnitude" группы (без хора и нескольких других участников), но, поскольку я стараюсь делать это в каждом туре, целью было сделать концерт уникальным и особенным. Поэтому в этом туре была представлена версия материала в свободной форме. Не было ни бэк-треков, ни клик-треков, ни даже сет-листа, поэтому каждый вечер был уникальным и неповторимым. Публика просто кричала заявки, а мы просто исполняли их. Таким образом, материал интерпретировался уникальным образом, и это был особенный музыкальный вечер "полета на пределе возможностей".



Это необработанное и нестандартное выступление, и я очень рад, что запечатлел его. До следующего "настоящего" релиза, я надеюсь, вам понравится этот раритет из необычного, хотя и неудавшегося тура»



Devolution #3 - Empath: Live in America будет выпущен четвертого августа на InsideOut Music.







+0 -0



просмотров: 207