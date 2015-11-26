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DEVIN TOWNSEND даёт совет молодым



DEVIN TOWNSEND в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, какой он мог бы дать совет молодым музыкантам:



«Нужно научиться как справляться с неудачами. Потому что знакомые мне люди, которые являются фантастическими импровизаторами, не боятся играть не ту ноту. И те, кто боятся джема, часто становятся теми, кому выпадает большой успех, — по крайней мере, по моему опыту. И чтобы объяснить это, я скажу, что у них просто не было такого шанса настолько продолбаться, чтобы люди могли подумать что они полные идиоты. Или они просто никогда на публике не сделали такого, про что все бы говорили: "Ну не, эти парни полный отстой, чувак".



Я помню, как много лет назад у меня была песня "Kingdom", которую я играл годами, и это не самая сложная песня, которую я должен исполнять, но она отстойная для пения, так как там много вибрато, высоких нот и всего остального. Мы выступали на фестивале во Франции, на котором было тысяч 80, и единственной песней, которую они выбрали [для размещения в интернете] была "Kingdom", а я обосрался на ней так сильно, ох... Она звучит так, как будто у меня яйца застряли в ириске. И я помню, что размышлял о том, что ведь есть те, кто знает меня по другим вещам, есть EMG-версия, и есть все эти другие версии "Kingdom", которые относительно хороши. Но это не та же самая ситуация — не то чтобы я не мог заснуть и нервничал на этот счёт, нет. Это не было из той серии, когда тебе дают три дубля, ты делаешь всё как надо и сам всё сводишь. Всё было не так. И я помню, как подумал после этого: "О Боже. Как я смогу это пережить? Никто больше никогда не даст мне такую возможность, потому что прососал по полной!" Но это также может превратиться и странную ловушку. Мы так привыкаем жить в своей неуверенности и жалости к себе, в своей боли, гневе и осуждающей натуре, что в отсутствие этого наша личность как будто исчезает, и нам от этого становится очень некомфортно. В итоге это как дьяволёнок, что сидит у тебя на плече, и после того, как ты смачно обделался, нашёптывает: "О, да ты отстой. Не могу поверить, что ты такое сделал. О, ну ты тот ещё отстой!" В отличие от того, чтобы нашептать "Да, чувак, это был полный отстой. Но едем дальше".



Если ты научишься этому, то получишь огромное пространство для роста — огромное. На самом деле, многие из людей, с которыми я продолжаю работать, потому что я работал со многими музыкантами, и многие из них уходят и делают это по нескольким причинам; не только из-за какой-то лажи, часто это просто из-за того, что вы просто перерастаете друг друга или что-то в этом роде. Но люди, с которыми я обычно остаюсь, — это те, кто колоссально облажался, но продолжают идти дальше. [Они] признали, что это была ошибка, и [они] либо извинились за это, либо придумали способ, чтобы это не повторилось. И просто попробуй ещё раз — попробуй ещё раз. Никто из тех, кто достигли какого-либо уровня успеха, не добились этого простым способом. И я думаю, что в большинстве случаев, когда ты боишься выглядеть идиотом, а с учётом интернета это проще простого, — люди просто боятся потерпеть неудачу. Но если вы научитесь это делать, — это лучший совет, который я могу вам дать!»













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