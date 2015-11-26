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Барабанщик CLUTCH : «Беспокоюсь я за молодые группы...»



Барабанщик CLUTCH Jean-Paul Gaster в недавней беседе поделился своим мнением относительно текущего положения дел на современной сцене:



«Рок-музыка во многом зависит от возможности вступить в контакт с фанатами, но прямо сейчас мы этого сделать не можем. Поэтому говорить, что ситуация, в которой находится рок сегодня, благоприятная, я считаю преувеличением. Особенно я беспокоюсь о молодых группах. Я знаю, что как только нынешняя проблема разрешится, такие коллективы, как CLUTCH, MASTODON, LAMB OF GOD и BLACK LABEL SOCIETY, авторитетные и заслуженные, имеющие солидную фэн-базу, вернут своих поклонников на концерты. Но мне тревожно за молодое поколение групп — тех, кто прямо сейчас выпускает записи, готовится играть на сцене и желает немедленно отправиться в тур, ведь этот ранний период в карьере так важен. Смысл в том, чтобы выходить и выступать, необходимо получить концертный опыт. В нынешнем положении молодым артистам приходится тяжело, поскольку они лишены этого опыта, а упущенное время уже не наверстать.



Gaster также высказался о том, какой может стать концертная индустрия после пандемии:



«Считаю что пройдёт некоторое время, прежде чем всё вернется к исходной точке. Гастрольная сфера достигла огромного размаха. Масштабы фестивалей и количество зрителей, которые их посещали, были беспрецедентны. Тур-индустрия занимала весомое место в экономике. Это действительно был отдельный сегмент в экономике, включавший не только артистов и зрителей, но и транспортные, кейтеринговые и автобусные компании, туровый персонал. Множество людей делали карьеру в гастрольном бизнесе. Понадобится время, чтобы вновь поставить всё на рельсы. Я не думаю, что рост начнётся сразу же, скорее, всё будет происходить постепенно. Быть может, сначала будут задействованы маленькие концертные площадки, а они уже откроют путь к более крупным шоу».













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