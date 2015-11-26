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Clutch

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19 май 2020 : 		 CLUTCH и CROWBAR проведут виртуальный концерт

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25 апр 2020 : 		 CLUTCH на карантине

22 апр 2020 : 		 CLUTCH на карантине

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3 апр 2020 : 		 CLUTCH выпустили цифровую компиляцию

1 апр 2020 : 		 CLUTCH собирают риффы

24 мар 2020 : 		 Новое видео CLUTCH

9 мар 2020 : 		 CLUTCH выпускают бокс-сет

11 фев 2020 : 		 CLUTCH представили новую версию "Spacegrass"

3 фев 2020 : 		 Вокалист CLUTCH о кавер-версиях

1 дек 2019 : 		 Кавер-версия CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL от CLUTCH

17 сен 2019 : 		 Умер бывший клавишник CLUTCH

13 сен 2019 : 		 Новое видео CLUTCH

10 июл 2019 : 		 Кавер-версия ZZ TOP от CLUTCH

23 июн 2019 : 		 Видео с выступления CLUTCH

10 июн 2019 : 		 Кавер-версия WILLIE DIXON от CLUTCH

24 авг 2018 : 		 Новое видео CLUTCH

22 авг 2018 : 		 Переиздание CLUTCH выйдет осенью

28 июл 2018 : 		 Новое видео CLUTCH

2 июл 2018 : 		 Новое видео CLUTCH

23 июн 2018 : 		 Новая песня CLUTCH

19 май 2018 : 		 Видео с текстом от CLUTCH

22 апр 2018 : 		 Новый альбом CLUTCH выйдет в сентябре

27 фев 2018 : 		 CLUTCH пытаются придумать название альбома
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Барабанщик CLUTCH: «Беспокоюсь я за молодые группы...»



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Барабанщик CLUTCH Jean-Paul Gaster в недавней беседе поделился своим мнением относительно текущего положения дел на современной сцене:

«Рок-музыка во многом зависит от возможности вступить в контакт с фанатами, но прямо сейчас мы этого сделать не можем. Поэтому говорить, что ситуация, в которой находится рок сегодня, благоприятная, я считаю преувеличением. Особенно я беспокоюсь о молодых группах. Я знаю, что как только нынешняя проблема разрешится, такие коллективы, как CLUTCH, MASTODON, LAMB OF GOD и BLACK LABEL SOCIETY, авторитетные и заслуженные, имеющие солидную фэн-базу, вернут своих поклонников на концерты. Но мне тревожно за молодое поколение групп — тех, кто прямо сейчас выпускает записи, готовится играть на сцене и желает немедленно отправиться в тур, ведь этот ранний период в карьере так важен. Смысл в том, чтобы выходить и выступать, необходимо получить концертный опыт. В нынешнем положении молодым артистам приходится тяжело, поскольку они лишены этого опыта, а упущенное время уже не наверстать.

Gaster также высказался о том, какой может стать концертная индустрия после пандемии:

«Считаю что пройдёт некоторое время, прежде чем всё вернется к исходной точке. Гастрольная сфера достигла огромного размаха. Масштабы фестивалей и количество зрителей, которые их посещали, были беспрецедентны. Тур-индустрия занимала весомое место в экономике. Это действительно был отдельный сегмент в экономике, включавший не только артистов и зрителей, но и транспортные, кейтеринговые и автобусные компании, туровый персонал. Множество людей делали карьеру в гастрольном бизнесе. Понадобится время, чтобы вновь поставить всё на рельсы. Я не думаю, что рост начнётся сразу же, скорее, всё будет происходить постепенно. Быть может, сначала будут задействованы маленькие концертные площадки, а они уже откроют путь к более крупным шоу».

CLUTCH





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