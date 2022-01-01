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*Гитарист GUNS N' ROSES о "Sweet Child O' Mine" 22
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 15
*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 14
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
*Фронтмен W.A.S.P. — о Лемми: «Он был сложным человеком» 11
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Clutch

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26 дек 2022 : 		 CLUTCH не хотят на пенсию

20 сен 2022 : 		 CLUTCH сыграли весь новый альбом

15 сен 2022 : 		 Стрим от CLUTCH

16 авг 2022 : 		 Новое видео CLUTCH

21 июл 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CLUTCH

14 июн 2022 : 		 Новая песня CLUTCH

7 июн 2022 : 		 CLUTCH выпускают винилы

5 апр 2022 : 		 Новое видео CLUTCH

20 фев 2022 : 		 Вокалист CLUTCH — о параллелях с RUSH

10 ноя 2021 : 		 CLUTCH завершили запись

12 окт 2021 : 		 CLUTCH отменили концерты

21 сен 2021 : 		 CLUTCH исполнили новую песню

10 сен 2021 : 		 CLUTCH исполнили новую песню

16 июл 2021 : 		 Вышло переиздание CLUTCH

15 июн 2021 : 		 У CLUTCH много идей для альбома

1 апр 2021 : 		 CLUTCH готовят переиздание

4 дек 2020 : 		 CLUTCH: «А может, осенью?»

4 дек 2020 : 		 Стрим от CLUTCH

20 ноя 2020 : 		 Новый релиз CLUTCH выйдет осенью

14 ноя 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD в новом видео CLUTCH

20 окт 2020 : 		 CLUTCH выпускают бокс-сет

8 окт 2020 : 		 CLUTCH неспешно работают над новым материалом

5 окт 2020 : 		 Бывший туровый гитарист CLUTCH выпустит ЕР

11 сен 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH хочет подождать с выпуском

14 авг 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH: «Беспокоюсь я за молодые группы...»

19 май 2020 : 		 CLUTCH и CROWBAR проведут виртуальный концерт
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CLUTCH не хотят на пенсию



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В рамках беседы с AndrewHaug.com барабанщик CLUTCH Jean-Paul Gaster ответил на вопрос о том, есть ли какие-то планы об уходе на пенсию в ближайшем будущем:

«Нет, в перспективе нет никакого плана выхода на пенсию. Мы собираемся заниматься этим до тех пор, пока это возможно. Мы всё ещё получаем от этого огромное удовольствие. Мы только что завершили очень продолжительное европейское турне, возможно, самое длинное из всех, что мы проводили. И это было, конечно, трудно, и утомительно, но это было также, вероятно, одно из самых захватывающих действий, которые я когда-либо буду делать в течение всей своей жизни. Это было потрясающе. Это был опыт всей жизни. И я полагаю, что все мы чувствуем себя так же. Возможность исполнять музыку — это нечто особенное. И я уверен, что мы все ценим это всё больше и больше. Поэтому мы просто будем продолжать делать это столько, сколько сможем. Нам это доставляет истинное удовольствие. Мне нравится создавать музыку с этими ребятами. Это нечто особенное!»




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