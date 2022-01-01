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CLUTCH не хотят на пенсию



В рамках беседы с AndrewHaug.com барабанщик CLUTCH Jean-Paul Gaster ответил на вопрос о том, есть ли какие-то планы об уходе на пенсию в ближайшем будущем:



«Нет, в перспективе нет никакого плана выхода на пенсию. Мы собираемся заниматься этим до тех пор, пока это возможно. Мы всё ещё получаем от этого огромное удовольствие. Мы только что завершили очень продолжительное европейское турне, возможно, самое длинное из всех, что мы проводили. И это было, конечно, трудно, и утомительно, но это было также, вероятно, одно из самых захватывающих действий, которые я когда-либо буду делать в течение всей своей жизни. Это было потрясающе. Это был опыт всей жизни. И я полагаю, что все мы чувствуем себя так же. Возможность исполнять музыку — это нечто особенное. И я уверен, что мы все ценим это всё больше и больше. Поэтому мы просто будем продолжать делать это столько, сколько сможем. Нам это доставляет истинное удовольствие. Мне нравится создавать музыку с этими ребятами. Это нечто особенное!»







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