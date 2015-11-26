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Clutch

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CLUTCH неспешно работают над новым материалом



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Барабанщик CLUTCH Jean-Paul Gaster в интервью "Cobras & Fire" подтвердил, что группа неспешно приступила к работе над новым материалом:

«На бумаге можно подумать, что это будет творческое время для артистов, и, возможно, есть артисты, которые сейчас пишут свои лучшие песни. Могу сказать, что мы в основном сосредоточились на том, чтобы понять, как транслировать шоу и придумать эту технологию. И хотя мы начали писать, мы живём не в очень вдохновляющие времена. Так что трудно заставить эти колёса крутиться. Но есть и ещё один момент: мы знаем, что можем записать пластинку, но не будем даже близко представлять то время, когда сможем отыграть этот материал на концертах.

Мы всегда были группой, которая пишет песни и сразу же ставит эти песни в сеты. Это даёт нам возможность играть их, и они обретают форму. Мы действительно полагаемся на живую среду, чтобы воплотить эти песни в жизнь, потому что часто то, что звучит великолепно в джем-комнате, не работает в живой обстановке. И вы можете сказать в течение первых 10 секунд после начала, работает она или нет. И поэтому я полагаю, что нам очень не хватает этого элемента. Это не значит, что мы не будем записывать. Но я думаю, что для нас вызов будет заключаться в том, как мы попытаемся справиться с ситуацией с новыми вводными. Но мы это, без сомнения, выясним!»

CLUTCH Is Slowly Working On New Music:





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