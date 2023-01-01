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*David Ellefson спел в DIETH 22
*Новое видео ACCEPT 18
*Новая песня IMMORTAL 18
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Clutch

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|||| сегодня

CLUTCH представляют бокс-сет



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CLUTCH опубликовали видео, рассказывающее о выходящем второго июня бокс-сете 7-дюймовых синглов.

CLUTCH Release First Ever 7




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