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Стрим от CLUTCH



CLUTCH объявили о том, что восемнадцатого декабря отыграют специально шоу из 15 номеров, отобранных поклонниками группы, — детали "Live From The Doom Saloon" можно найти на официальном сайте группы.

















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