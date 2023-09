сегодня



Новый релиз CLUTCH



CLUTCH выпустили новый концертный релиз "PA Tapes (Live In Nashville, 9/24/22)".



Трек-лист:



"Passive Restraints"

"The Mob Goes Wild"

"X-Ray Visions"

"Firebirds"

"Slaughter Beach"

"Immortal"

"The Soapmakers"

"Mountain of Bone"

"La Curandera"

"Promoter (Of Earthbound Causes)"

"Walking in the Great Shining Path of Monster Trucks"

"Nosferatu Madre"

"Skeletons on Mars"

"Big News I"

"D.C. Sound Attack!"

"Electric Worry"

"Rats"

"Spacegrass"

"Noble Savage"

"The Face"







