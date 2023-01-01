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*DEE SNIDER о решении METALLICA исполнять в туре два разных с... 45
*Новое видео THE ROLLING STONES 37
*Новое видео SUFFOCATION 26
*JEFF BECERRA: «POSSESSED была самой первой дэт-металлической... 22
*MEGADETH выступили с временным участником 18
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Clutch

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Новый релиз CLUTCH



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CLUTCH выпустили новый концертный релиз "PA Tapes (Live In Nashville, 9/24/22)".

Трек-лист:

"Passive Restraints"
"The Mob Goes Wild" 
"X-Ray Visions" 
"Firebirds" 
"Slaughter Beach" 
"Immortal" 
"The Soapmakers" 
"Mountain of Bone" 
"La Curandera" 
"Promoter (Of Earthbound Causes)" 
"Walking in the Great Shining Path of Monster Trucks" 
"Nosferatu Madre"
"Skeletons on Mars" 
"Big News I"
"D.C. Sound Attack!" 
"Electric Worry" 
"Rats" 
"Spacegrass" 
"Noble Savage" 
"The Face"

CLUTCH Release PA Tapes: Live In Nashville 9/24/22




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