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CLUTCH набрали идей на часть альбома



Басист CLUTCH Dan Maines рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«В этом году мы были очень заняты, собираясь вместе в свободное от гастролей время, собираясь вместе и просто обмениваясь идеями. У нас дома есть отличная установка, где мы репетируем — я не имею в виду «репетируем», потому что мы не репетируем, а джемуем — в студии, так что когда бы мы ни были вместе и кому-то из нас пришла в голову идея, которая нам нравится, мы можем сразу же ее записать. Таким образом, мы постоянно создаем банк идей. И мы не зацикливаемся на них, когда они появляются. Когда появляется что-то, что кажется достойным документирования, мы записываем это, а потом забываем, переходим к чему-то новому. А потом, через месяц или около того, собрав все эти идеи, мы начинаем их просматривать. И мы занимаемся этим с начала этого года. И я бы сказал, что у нас есть как минимум на половину альбома основательных идей, а возможно, и больше. Но да, я в восторге от этого. То, что мы готовим сейчас, мне кажется очень хорошим. Если все пойдет хорошо, мы планируем записать что-то в виде альбома если не в конце этого года, то в начале следующего».







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