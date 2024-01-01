Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 52
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 38
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 21
*KERRY KING: «Люди — это тараканы!» 21
*CORONER готовят "зрелый альбом" 18
*GALDER покидает DIMMU BORGIR 16
*Новое видео DARK TRANQUILLITY 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ALEX SKOLNICK: «Только METALLICA смогла добиться большого ус... 73
*Новая песня NILE 52
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 38
*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 35
*TUOMAS HOLOPAINEN: «У остальных нет таких близких отношений ... 23
[= ||| все новости группы



*

Clutch

*



24 авг 2024 : 		 CLUTCH набрали идей на часть альбома

15 авг 2024 : 		 CLUTCH готовят 15 песен для альбома

31 июл 2024 : 		 Вокалист CLUTCH: «Начнем в марте»

26 июл 2024 : 		 CLUTCH набирают идеи

11 июл 2024 : 		 У CLUTCH есть десяток идей

16 апр 2024 : 		 Новый CLUTCH к концу 2025

28 фев 2024 : 		 Самое первое видео CLUTCH

16 ноя 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

21 сен 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CLUTCH

13 сен 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

12 июл 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

16 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CLUTCH

1 июн 2023 : 		 CLUTCH представляют бокс-сет

26 апр 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

31 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления CLUTCH

26 дек 2022 : 		 CLUTCH не хотят на пенсию

20 сен 2022 : 		 CLUTCH сыграли весь новый альбом

15 сен 2022 : 		 Стрим от CLUTCH

16 авг 2022 : 		 Новое видео CLUTCH

21 июл 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CLUTCH

14 июн 2022 : 		 Новая песня CLUTCH

7 июн 2022 : 		 CLUTCH выпускают винилы

5 апр 2022 : 		 Новое видео CLUTCH

20 фев 2022 : 		 Вокалист CLUTCH — о параллелях с RUSH

10 ноя 2021 : 		 CLUTCH завершили запись

12 окт 2021 : 		 CLUTCH отменили концерты
Показать далее
| - |

|||| сегодня

CLUTCH набрали идей на часть альбома



zoom
Басист CLUTCH Dan Maines рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«В этом году мы были очень заняты, собираясь вместе в свободное от гастролей время, собираясь вместе и просто обмениваясь идеями. У нас дома есть отличная установка, где мы репетируем — я не имею в виду «репетируем», потому что мы не репетируем, а джемуем — в студии, так что когда бы мы ни были вместе и кому-то из нас пришла в голову идея, которая нам нравится, мы можем сразу же ее записать. Таким образом, мы постоянно создаем банк идей. И мы не зацикливаемся на них, когда они появляются. Когда появляется что-то, что кажется достойным документирования, мы записываем это, а потом забываем, переходим к чему-то новому. А потом, через месяц или около того, собрав все эти идеи, мы начинаем их просматривать. И мы занимаемся этим с начала этого года. И я бы сказал, что у нас есть как минимум на половину альбома основательных идей, а возможно, и больше. Но да, я в восторге от этого. То, что мы готовим сейчас, мне кажется очень хорошим. Если все пойдет хорошо, мы планируем записать что-то в виде альбома если не в конце этого года, то в начале следующего».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 85

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом