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*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 47
*Новое видео SUFFOCATION 31
*Новое видео DRAGONFORCE 30
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
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Clutch

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Профессиональное видео полного выступления CLUTCH



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Профессиональное видео полного выступления CLUTCH, которое состоялось в рамках Freak Valley Festival 2023, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Impetus"
"Subtle Hustle"
"Earth Rocker"
"X-Ray Visions"
"Firebirds!"
"Slaughter Beach"
"We Strive for Excellence"
"Burning Beard"
"The Regulator"
"Ghoul Wrangler"
"Red Alert (Boss Metal Zone)"
"Nosferatu Madre"
"D.C. Sound Attack!"
"The Mob Goes Wild"
"Electric Worry"
"Noble Savage"
"The Face"
"Spacegrass"

CLUTCH - Pro-Shot Video Of Entire Freak Valley Festival 2023 Show Streaming




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21 сен 2023
G
GlowoErzum
Голос тащит, но сетлист странный.

просмотров: 254

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