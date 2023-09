сегодня



Профессиональное видео полного выступления CLUTCH



Профессиональное видео полного выступления CLUTCH, которое состоялось в рамках Freak Valley Festival 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Impetus"

"Subtle Hustle"

"Earth Rocker"

"X-Ray Visions"

"Firebirds!"

"Slaughter Beach"

"We Strive for Excellence"

"Burning Beard"

"The Regulator"

"Ghoul Wrangler"

"Red Alert (Boss Metal Zone)"

"Nosferatu Madre"

"D.C. Sound Attack!"

"The Mob Goes Wild"

"Electric Worry"

"Noble Savage"

"The Face"

"Spacegrass"







( 1 ) просмотров: 254