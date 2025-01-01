CLUTCH нужно время

Neil Fallon в недавнем интервью Mark And Me обсудил как идет процесс работы над новым материалом:
«Да, мы сейчас сочиняем. Это заняло больше времени, чем хотелось бы, но, честно говоря, за последние три года мы много гастролировали, и мы как будто залегли на дно. Когда ты возвращаешься домой с гастролей, ты не хочешь на следующий же день сказать: «Давайте соберемся и напишем песню». Нужно сделать небольшой перерыв. И мы взяли отпуск, может быть, на четыре недели, а потом снова собрались. И мы собираемся вместе раз или два в неделю по четыре-пять часов. Но, опять же, нужно сочинить много мусора, чтобы добраться до хорошего. И кажется, что чем меньше преднамеренности, тем больше песен, которые становятся частью канона, почти случайных песен. Именно они кажутся лучшими».
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