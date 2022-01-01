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*Новое видео CREMATORY 15
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 10
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Clutch

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|||| 5 апр 2022

Новое видео CLUTCH



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"Red Alert (Boss Metal Zone)", новое видео группы CLUTCH, доступно для просмотра ниже.

CLUTCH Releases New Single





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КомментарииСкрыть/показать 1 )
5 апр 2022, 23:33
Классная песня, кайфанул.


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