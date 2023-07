сегодня



Новый релиз CLUTCH



CLUTCH выпустили новый концертный релиз, PA Tapes (Live In Seattle, 10/10/22):



"Passive Restraints"

"The House That Peterbilt"

"X-Ray Visions"

"Firebirds"

"Slaughter Beach"

"Crucial Velocity"

"The Soapmakers"

"Red Alert (Boss Metal Zone)"

"Nosferatu Madre"

"Walking In The Great Shining Path Of Monster Trucks"

"La Curandera"

"Cypress Grove"

"Worm Drink"

"Three Golden Horns"

"Skeletons On Mars"

"Escape From The Prison Planet"

"Space Grass"

"Lord Of This World" (Black Sabbath cover)

"Noble Savage"

"The Face"







