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У CLUTCH есть десяток идей



Dan Maines в недавнем интервью ответил на вопрос о том, работает ли группа над новым материалом:



«Сейчас мы находимся в середине процесса работы над песнями. Мы собираемся вместе довольно часто, но все это сосредоточено на новом материале, попытках написать песни для нового альбома. Все идет очень хорошо. Мы собираемся в студии и просто записываем все идеи, которые у нас есть. Если доходит до того, что у нас есть две части, которые похожи на куплет и припев, и все довольны ими с музыкальной точки зрения, мы записываем эти идеи. А потом мы отложим их в сторону и перейдем к чему-то другому. И мы загружаем эти материалы, чтобы все четверо могли послушать их дома. Потом их внимательно прослушивает Neil [Fallon, вокалист CLUTCH] и придумывает вокальные идеи для этих партий. И мы начинаем собирать все воедино. Иногда он слушает что-то из того, что было в один день, и думает, что это может отлично сочетаться с чем-то из того, что было на предыдущей неделе. И если для того, чтобы соединить эти две части вместе, нужно изменить темп или клавиши, мы работаем над этим. Но, да, это очень органичный процесс. Сейчас я бы сказал, что у нас есть около 10 идей, которые можно назвать песнями, но они определенно нуждаются в доработке».







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