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CLUTCH завершили запись



CLUTCH сообщили о завершении работы над новым альбомом и проведут 26 ноября новый стрим "Live From The Doom Saloon". Детали доступны на www.clutchmerch.com, а часть вырученных средств будет направлена в адрес Lustgarten Foundation.







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