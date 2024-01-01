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*SLAYER вернулись! 77
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 48
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 31
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
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*SLAYER вернулись! 77
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 48
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 31
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 22
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Clutch

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28 фев 2024 : 		 Самое первое видео CLUTCH

16 ноя 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

21 сен 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CLUTCH

13 сен 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

12 июл 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

16 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CLUTCH

1 июн 2023 : 		 CLUTCH представляют бокс-сет

26 апр 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

31 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления CLUTCH

26 дек 2022 : 		 CLUTCH не хотят на пенсию

20 сен 2022 : 		 CLUTCH сыграли весь новый альбом

15 сен 2022 : 		 Стрим от CLUTCH

16 авг 2022 : 		 Новое видео CLUTCH

21 июл 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CLUTCH

14 июн 2022 : 		 Новая песня CLUTCH

7 июн 2022 : 		 CLUTCH выпускают винилы

5 апр 2022 : 		 Новое видео CLUTCH

20 фев 2022 : 		 Вокалист CLUTCH — о параллелях с RUSH

10 ноя 2021 : 		 CLUTCH завершили запись

12 окт 2021 : 		 CLUTCH отменили концерты

21 сен 2021 : 		 CLUTCH исполнили новую песню

10 сен 2021 : 		 CLUTCH исполнили новую песню

16 июл 2021 : 		 Вышло переиздание CLUTCH

15 июн 2021 : 		 У CLUTCH много идей для альбома

1 апр 2021 : 		 CLUTCH готовят переиздание

4 дек 2020 : 		 CLUTCH: «А может, осенью?»
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|||| сегодня

Самое первое видео CLUTCH



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Clutch опубликовали своё первое в истории музыкальное видео на альбомный трек "A Shogun Named Marcus".

Watch CLUTCH's Very First Music Video




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