20 окт 2020



CLUTCH выпускают бокс-сет



Специально ко дню музыкального магазина CLUTCH выпустят бокс-сет "The Obelisk", в который войдут следующие винилы:



1. Full Fathom Five (WM052 - 2xLP)

2. Live At The Googolplex (WM059 - LP picture disc)

3. Jam Room (WM060 - LP picture disc)

4. Pitchfork and Lost Needles (WM061 - LP picture disc)

5. La Curandera (WM053 - LP)

6. Strange Cousins From The West (WM013 - 2xLP)

7. Blast Tyrant (WM018 - 2xLP)

8. Robot Hive / Exodus (WM019 - 2xLP)

9. From Beale Street To Oblivion (WM020 - 2xLP)

10. Earth Rocker (WM028 - LP)

11. Psychic Warfare (WM042 - LP)

12. Book Of Bad Decisions (WM067 - 2xLP)







+0 -0



просмотров: 105