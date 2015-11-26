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Clutch

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20 окт 2020 : 		 CLUTCH выпускают бокс-сет

8 окт 2020 : 		 CLUTCH неспешно работают над новым материалом

5 окт 2020 : 		 Бывший туровый гитарист CLUTCH выпустит ЕР

11 сен 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH хочет подождать с выпуском

14 авг 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH: «Беспокоюсь я за молодые группы...»

19 май 2020 : 		 CLUTCH и CROWBAR проведут виртуальный концерт

5 май 2020 : 		 CLUTCH представили новую версию "Smoke Banshee"

25 апр 2020 : 		 CLUTCH на карантине

22 апр 2020 : 		 CLUTCH на карантине

9 апр 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH: «Наши туровые планы на 2020 год...»

3 апр 2020 : 		 CLUTCH выпустили цифровую компиляцию

1 апр 2020 : 		 CLUTCH собирают риффы

24 мар 2020 : 		 Новое видео CLUTCH

9 мар 2020 : 		 CLUTCH выпускают бокс-сет

11 фев 2020 : 		 CLUTCH представили новую версию "Spacegrass"

3 фев 2020 : 		 Вокалист CLUTCH о кавер-версиях

1 дек 2019 : 		 Кавер-версия CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL от CLUTCH

17 сен 2019 : 		 Умер бывший клавишник CLUTCH

13 сен 2019 : 		 Новое видео CLUTCH

10 июл 2019 : 		 Кавер-версия ZZ TOP от CLUTCH

23 июн 2019 : 		 Видео с выступления CLUTCH

10 июн 2019 : 		 Кавер-версия WILLIE DIXON от CLUTCH

24 авг 2018 : 		 Новое видео CLUTCH

22 авг 2018 : 		 Переиздание CLUTCH выйдет осенью

28 июл 2018 : 		 Новое видео CLUTCH

2 июл 2018 : 		 Новое видео CLUTCH
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|||| 20 окт 2020

CLUTCH выпускают бокс-сет



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Специально ко дню музыкального магазина CLUTCH выпустят бокс-сет "The Obelisk", в который войдут следующие винилы:

1. Full Fathom Five (WM052 - 2xLP)
2. Live At The Googolplex (WM059 - LP picture disc)
3. Jam Room (WM060 - LP picture disc)
4. Pitchfork and Lost Needles (WM061 - LP picture disc)
5. La Curandera (WM053 - LP)
6. Strange Cousins From The West (WM013 - 2xLP)
7. Blast Tyrant (WM018 - 2xLP)
8. Robot Hive / Exodus (WM019 - 2xLP)
9. From Beale Street To Oblivion (WM020 - 2xLP)
10. Earth Rocker (WM028 - LP)
11. Psychic Warfare (WM042 - LP)
12. Book Of Bad Decisions (WM067 - 2xLP)

CLUTCH To Release The Obelisk Box Set For Record Store Day This Saturday



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