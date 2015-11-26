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Clutch

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21 сен 2021 : 		 CLUTCH исполнили новую песню

10 сен 2021 : 		 CLUTCH исполнили новую песню

16 июл 2021 : 		 Вышло переиздание CLUTCH

15 июн 2021 : 		 У CLUTCH много идей для альбома

1 апр 2021 : 		 CLUTCH готовят переиздание

4 дек 2020 : 		 CLUTCH: «А может, осенью?»

4 дек 2020 : 		 Стрим от CLUTCH

20 ноя 2020 : 		 Новый релиз CLUTCH выйдет осенью

14 ноя 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD в новом видео CLUTCH

20 окт 2020 : 		 CLUTCH выпускают бокс-сет

8 окт 2020 : 		 CLUTCH неспешно работают над новым материалом

5 окт 2020 : 		 Бывший туровый гитарист CLUTCH выпустит ЕР

11 сен 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH хочет подождать с выпуском

14 авг 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH: «Беспокоюсь я за молодые группы...»

19 май 2020 : 		 CLUTCH и CROWBAR проведут виртуальный концерт

5 май 2020 : 		 CLUTCH представили новую версию "Smoke Banshee"

25 апр 2020 : 		 CLUTCH на карантине

22 апр 2020 : 		 CLUTCH на карантине

9 апр 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH: «Наши туровые планы на 2020 год...»

3 апр 2020 : 		 CLUTCH выпустили цифровую компиляцию

1 апр 2020 : 		 CLUTCH собирают риффы

24 мар 2020 : 		 Новое видео CLUTCH

9 мар 2020 : 		 CLUTCH выпускают бокс-сет

11 фев 2020 : 		 CLUTCH представили новую версию "Spacegrass"

3 фев 2020 : 		 Вокалист CLUTCH о кавер-версиях

1 дек 2019 : 		 Кавер-версия CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL от CLUTCH
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|||| сегодня

CLUTCH исполнили новую песню



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В ходе выступления 11 сентября в Reverb (Reading, Pennsylvania) CLUTCH представили публике новую песню "Boss Metal Zone".

CLUTCH Performs Another New Song,





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