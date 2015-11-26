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Вокалист LAMB OF GOD в новом видео CLUTCH



CLUTCH представили видео "Passive Restraints", в котором принимал участие вокалист LAMB OF GOD Randy Blythe. В оригинале этот трек вошел в ЕР 1992 года.







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