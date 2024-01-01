сегодня



CLUTCH набирают идеи



Барабанщик CLUTCH Jean-Paul Gaster в недавней беседе рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«На данный момент у нас есть около восьми или девяти идей новых песен, и наш друг Tom Dalgety, тот самый продюсер, что был раньше, собирается приехать и потусоваться с нами на следующей неделе. И мы начнем работать над этими идеями. Мы не будем записывать альбом [на следующей неделе], но мы будем работать над теми идеями, будем их дорабатывать, совершенствовать, а потом отложим эти песни в сторону и напишем еще одну порцию. А уже потом мы займемся записью альбома».







+0 -0



просмотров: 82

