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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 30
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 19
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Clutch

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CLUTCH набирают идеи



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Барабанщик CLUTCH Jean-Paul Gaster в недавней беседе рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«На данный момент у нас есть около восьми или девяти идей новых песен, и наш друг Tom Dalgety, тот самый продюсер, что был раньше, собирается приехать и потусоваться с нами на следующей неделе. И мы начнем работать над этими идеями. Мы не будем записывать альбом [на следующей неделе], но мы будем работать над теми идеями, будем их дорабатывать, совершенствовать, а потом отложим эти песни в сторону и напишем еще одну порцию. А уже потом мы займемся записью альбома».




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