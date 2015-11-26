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CLUTCH отменили концерты



CLUTCH отменили концерты из-за случаев заболевания COVID-19 в туровой команде. Они будут перенесены на следующие даты:



Jan 02 - Washington, D.C. - 9:30 Club

Apr. 27 - Burlington, VT - Higher Ground

Apr. 29 - Hampton Beach, NH - Hampton Beach Casino







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