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*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 52
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 40
*GOJIRA разогрела квиров 37
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 27
*Барабанщик IRON MAIDEN уже не может играть "Caught Somewhere... 23
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Clutch

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31 июл 2024 : 		 Вокалист CLUTCH: «Начнем в марте»

26 июл 2024 : 		 CLUTCH набирают идеи

11 июл 2024 : 		 У CLUTCH есть десяток идей

16 апр 2024 : 		 Новый CLUTCH к концу 2025

28 фев 2024 : 		 Самое первое видео CLUTCH

16 ноя 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

21 сен 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CLUTCH

13 сен 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

12 июл 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

16 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CLUTCH

1 июн 2023 : 		 CLUTCH представляют бокс-сет

26 апр 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

31 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления CLUTCH

26 дек 2022 : 		 CLUTCH не хотят на пенсию

20 сен 2022 : 		 CLUTCH сыграли весь новый альбом

15 сен 2022 : 		 Стрим от CLUTCH

16 авг 2022 : 		 Новое видео CLUTCH

21 июл 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CLUTCH

14 июн 2022 : 		 Новая песня CLUTCH

7 июн 2022 : 		 CLUTCH выпускают винилы

5 апр 2022 : 		 Новое видео CLUTCH

20 фев 2022 : 		 Вокалист CLUTCH — о параллелях с RUSH

10 ноя 2021 : 		 CLUTCH завершили запись

12 окт 2021 : 		 CLUTCH отменили концерты

21 сен 2021 : 		 CLUTCH исполнили новую песню

10 сен 2021 : 		 CLUTCH исполнили новую песню
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|||| сегодня

Вокалист CLUTCH: «Начнем в марте»



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NEIL FALLON в недавней беседе рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«Ну, в этом году мы собирались вместе, время от времени, и просто сочиняли. И иногда это означает, что мы просто пишем рифф, а не обязательно песню. Но сейчас, когда мы разговариваем, за моей спиной [продюсер] Tom Dalgety, он прилетел из Бристоля (Великобритания) пару вечеров назад и записал множество альбомов, в том числе и наш последний, «Sunrise On Slaughter Beach». На этой неделе мы проводим пре-продакшн. Мы займемся еще одной, возможно, в январе. А потом еще раз, прямо перед записью, надеюсь, в марте. Это значит, что мы просто дорабатываем демо-записи. И когда придет время записывать их, мы уже будем знать каждую из них и ни у кого не будет повода сказать: «Я не знаю, как играть эту песню»».




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