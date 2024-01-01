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Вокалист CLUTCH: «Начнем в марте»



NEIL FALLON в недавней беседе рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Ну, в этом году мы собирались вместе, время от времени, и просто сочиняли. И иногда это означает, что мы просто пишем рифф, а не обязательно песню. Но сейчас, когда мы разговариваем, за моей спиной [продюсер] Tom Dalgety, он прилетел из Бристоля (Великобритания) пару вечеров назад и записал множество альбомов, в том числе и наш последний, «Sunrise On Slaughter Beach». На этой неделе мы проводим пре-продакшн. Мы займемся еще одной, возможно, в январе. А потом еще раз, прямо перед записью, надеюсь, в марте. Это значит, что мы просто дорабатываем демо-записи. И когда придет время записывать их, мы уже будем знать каждую из них и ни у кого не будет повода сказать: «Я не знаю, как играть эту песню»».







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