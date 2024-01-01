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Вокалист CLUTCH: «Сочинять в турне непросто»



Neil Fallon в недавнем интервью рассказал о том, какие планы у CLUTCH на ближайшее будущее:



«В последнем туре мы исполняли альбом [2004 года] «Blast Tyrant» целиком. Оглядываясь назад, я считаю, что мы не очень хорошо поработали над продвижением этого альбома и не дали людям понять, что это происходит. Так что мы собираемся сделать это еще раз, еще четыре концерта в Средней Атлантике, в Нью-Йорке и Балтиморе, потому что это была [20-я] годовщина альбома. Потом мы возьмем значительный перерыв, практически до апреля, а затем сделаем то же самое с одноименным альбомом [1995], потому что это будет 30-я годовщина, и мы получили права на его переиздание на виниле. Я к тому, что мы не являемся полноправными владельцами этой пластинки, но мы все ближе к этому. А в промежутках мы пишем новый альбом. Сложно заниматься этим, когда ты постоянно гастролируешь. Казалось бы, в дороге писать легче, но на данный момент это последнее, что я хочу делать».







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