Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 73
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 20
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 16
*Новое видео LINKIN PARK 15
*Барабанщик AS I LAY DYING покинул группу 14
*EXODUS собираются в студию в феврале 13
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я и на смертном одре буду наяривать ... 13
*THE WHO «что-то готовят» на 2025 11
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 73
*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 41
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 20
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 16
*Новое видео LINKIN PARK 15
[= ||| все новости группы



*

Clutch

*



1 ноя 2024 : 		 Вокалист CLUTCH: «Сочинять в турне непросто»

7 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CLUTCH

24 авг 2024 : 		 CLUTCH набрали идей на часть альбома

15 авг 2024 : 		 CLUTCH готовят 15 песен для альбома

31 июл 2024 : 		 Вокалист CLUTCH: «Начнем в марте»

26 июл 2024 : 		 CLUTCH набирают идеи

11 июл 2024 : 		 У CLUTCH есть десяток идей

16 апр 2024 : 		 Новый CLUTCH к концу 2025

28 фев 2024 : 		 Самое первое видео CLUTCH

16 ноя 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

21 сен 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CLUTCH

13 сен 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

12 июл 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

16 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CLUTCH

1 июн 2023 : 		 CLUTCH представляют бокс-сет

26 апр 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

31 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления CLUTCH

26 дек 2022 : 		 CLUTCH не хотят на пенсию

20 сен 2022 : 		 CLUTCH сыграли весь новый альбом

15 сен 2022 : 		 Стрим от CLUTCH

16 авг 2022 : 		 Новое видео CLUTCH

21 июл 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CLUTCH

14 июн 2022 : 		 Новая песня CLUTCH

7 июн 2022 : 		 CLUTCH выпускают винилы

5 апр 2022 : 		 Новое видео CLUTCH

20 фев 2022 : 		 Вокалист CLUTCH — о параллелях с RUSH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист CLUTCH: «Сочинять в турне непросто»



zoom
Neil Fallon в недавнем интервью рассказал о том, какие планы у CLUTCH на ближайшее будущее:

«В последнем туре мы исполняли альбом [2004 года] «Blast Tyrant» целиком. Оглядываясь назад, я считаю, что мы не очень хорошо поработали над продвижением этого альбома и не дали людям понять, что это происходит. Так что мы собираемся сделать это еще раз, еще четыре концерта в Средней Атлантике, в Нью-Йорке и Балтиморе, потому что это была [20-я] годовщина альбома. Потом мы возьмем значительный перерыв, практически до апреля, а затем сделаем то же самое с одноименным альбомом [1995], потому что это будет 30-я годовщина, и мы получили права на его переиздание на виниле. Я к тому, что мы не являемся полноправными владельцами этой пластинки, но мы все ближе к этому. А в промежутках мы пишем новый альбом. Сложно заниматься этим, когда ты постоянно гастролируешь. Казалось бы, в дороге писать легче, но на данный момент это последнее, что я хочу делать».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 71

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом