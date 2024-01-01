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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 26
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*MARTY FRIEDMAN: «Моя книга ответит на многие вопросы о MEGAD... 13
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*Сколько гитар у METALLICA в туре? 12
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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 26
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
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Clutch

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7 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CLUTCH

24 авг 2024 : 		 CLUTCH набрали идей на часть альбома

15 авг 2024 : 		 CLUTCH готовят 15 песен для альбома

31 июл 2024 : 		 Вокалист CLUTCH: «Начнем в марте»

26 июл 2024 : 		 CLUTCH набирают идеи

11 июл 2024 : 		 У CLUTCH есть десяток идей

16 апр 2024 : 		 Новый CLUTCH к концу 2025

28 фев 2024 : 		 Самое первое видео CLUTCH

16 ноя 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

21 сен 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CLUTCH

13 сен 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

12 июл 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

16 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CLUTCH

1 июн 2023 : 		 CLUTCH представляют бокс-сет

26 апр 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

31 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления CLUTCH

26 дек 2022 : 		 CLUTCH не хотят на пенсию

20 сен 2022 : 		 CLUTCH сыграли весь новый альбом

15 сен 2022 : 		 Стрим от CLUTCH

16 авг 2022 : 		 Новое видео CLUTCH

21 июл 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CLUTCH

14 июн 2022 : 		 Новая песня CLUTCH

7 июн 2022 : 		 CLUTCH выпускают винилы

5 апр 2022 : 		 Новое видео CLUTCH

20 фев 2022 : 		 Вокалист CLUTCH — о параллелях с RUSH

10 ноя 2021 : 		 CLUTCH завершили запись
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Профессиональное видео с выступления CLUTCH



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Профессиональное видео с выступления CLUTCH, которое состоялось в рамках Bloodstock Open Air 2024, доступно для просмотра ниже.




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