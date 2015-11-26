Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 89
*METALLICA почти месяц занята сочинением 55
*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 48
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 42
*GUNNAR NELSON считает, что музыканты должны держаться подаль... 32
[= ||| все новости группы



*

Clutch

*



4 дек 2020 : 		 CLUTCH: «А может, осенью?»

4 дек 2020 : 		 Стрим от CLUTCH

20 ноя 2020 : 		 Новый релиз CLUTCH выйдет осенью

14 ноя 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD в новом видео CLUTCH

20 окт 2020 : 		 CLUTCH выпускают бокс-сет

8 окт 2020 : 		 CLUTCH неспешно работают над новым материалом

5 окт 2020 : 		 Бывший туровый гитарист CLUTCH выпустит ЕР

11 сен 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH хочет подождать с выпуском

14 авг 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH: «Беспокоюсь я за молодые группы...»

19 май 2020 : 		 CLUTCH и CROWBAR проведут виртуальный концерт

5 май 2020 : 		 CLUTCH представили новую версию "Smoke Banshee"

25 апр 2020 : 		 CLUTCH на карантине

22 апр 2020 : 		 CLUTCH на карантине

9 апр 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH: «Наши туровые планы на 2020 год...»

3 апр 2020 : 		 CLUTCH выпустили цифровую компиляцию

1 апр 2020 : 		 CLUTCH собирают риффы

24 мар 2020 : 		 Новое видео CLUTCH

9 мар 2020 : 		 CLUTCH выпускают бокс-сет

11 фев 2020 : 		 CLUTCH представили новую версию "Spacegrass"

3 фев 2020 : 		 Вокалист CLUTCH о кавер-версиях

1 дек 2019 : 		 Кавер-версия CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL от CLUTCH

17 сен 2019 : 		 Умер бывший клавишник CLUTCH

13 сен 2019 : 		 Новое видео CLUTCH

10 июл 2019 : 		 Кавер-версия ZZ TOP от CLUTCH

23 июн 2019 : 		 Видео с выступления CLUTCH

10 июн 2019 : 		 Кавер-версия WILLIE DIXON от CLUTCH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

CLUTCH: «А может, осенью?»



*
zoom
*
* *
В рамках недавнего разговора с WSOU барабанщик CLUTCH Jean-Paul Gaster сказал о планах группы на запись:

«Не думаю, что мы сможем оказаться в студии этой зимой, к сожалению. Скорее всего, это будет следующий год. Может быть, зимой. Наши планы постоянно меняются. И я не думаю, что всё случится скоро, к сожалению. Следующая зима куда более реальна, ну, может быть, следующая осень — посмотрим».

CLUTCH Will





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 70

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом