CLUTCH: «А может, осенью?»

В рамках недавнего разговора с WSOU барабанщик CLUTCH Jean-Paul Gaster сказал о планах группы на запись:
«Не думаю, что мы сможем оказаться в студии этой зимой, к сожалению. Скорее всего, это будет следующий год. Может быть, зимой. Наши планы постоянно меняются. И я не думаю, что всё случится скоро, к сожалению. Следующая зима куда более реальна, ну, может быть, следующая осень — посмотрим».
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