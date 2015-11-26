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Clutch

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У CLUTCH много идей для альбома



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Барабанщик CLUTCH Jean-Paul Gaster в недавнем интервью рассказал о прогрессе в работе над новым альбомом:

«За последний год мы написали много песен для нашего нового альбома, а также провели несколько стриминговых шоу, о которых мы ничего не знали до пандемии. Но мы быстро обучились, и это заняло нас на большую часть прошлого года.

Сейчас мы сочиняем для нашего нового альбома, который будем записывать осенью, и я думаю, что мы проводим в студии больше времени, чем когда-либо, просто пробуя разные идеи. И большинство идей никогда не доходят до конца; мы пробуем 10 вещей и оставляем одну.

Я считаю, что мы стали ещё более избирательными, чем раньше, в том, на каких идеях мы решили сосредоточиться. И я считаю, что это потому, что у нас гораздо больше времени. Раньше мы приезжали домой на гастроли и, наверное, отдыхали три недели. Первую неделю мы ничего особо не делаем — все возвращаются домой к своим семьям, мы отдыхаем, а затем в следующие две недели мы собираемся и просто жёстко джемуем и нарабатываем кучу идей, а затем едем в тур и воспроизводим эти идеи, после чего возвращаемся и повторяем всё сначала. И этот процесс мог продолжаться полтора года. Сейчас всё по-другому. Это первый раз, когда у нас было так много времени дома, чтобы работать над идеями, и мы никогда не пробовали их вживую. Так что я не знаю, как это повлияет на запись. Но я думаю, что альбом получится другим — хорошим, плохим или иным, пока об этом рано говорить. Но, безусловно, динамика будет другой, и от нас потребуется больше усилий.

Очень часто когда у нас появляются новые идеи и мы представляем их перед аудиторией, вы можете сразу же понять, что и как — мы сразу же знаем, правильный ли темп у песни, мы сразу же знаем, что риффы там, где нужно, что припев там, где нужно. Это испытательный полигон. А у нас сейчас этого нет. По этой причине, я полагаю, мы стали гораздо более осторожными в выборе идей, на которых мы действительно хотим сосредоточиться, а относительно чего решим: "А ведь мы уже делали это раньше. Давайте сделаем что-то немного другое».

CLUTCH Has Written





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

R0ck_N_R0lla


15 июн 2021, 16:01		ждем альбома, эти товарищи не разочаровывают


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