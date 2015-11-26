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Барабанщик CLUTCH хочет подождать с выпуском



Барабанщик CLUTCH Jean-Paul Gaster в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть ли у группы планы насчёт нового материала:



«Сейчас всё непросто. В положении, в котором находится мир, довольно сложно планировать релиз альбома. Говоря за себя, я бы предпочёл набрать полноценную подборку песен, которую мы могли бы выпустить как раз перед тем, как поедем на гастроли. Мысль о том, чтобы что-то записать, но не ехать в тур с этим материалом, для меня несколько странна хотя бы просто потому, что мы больше концертная группа».













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