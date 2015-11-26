Барабанщик CLUTCH хочет подождать с выпуском

Барабанщик CLUTCH Jean-Paul Gaster в недавнем интервью ответил на вопрос о том, есть ли у группы планы насчёт нового материала:
«Сейчас всё непросто. В положении, в котором находится мир, довольно сложно планировать релиз альбома. Говоря за себя, я бы предпочёл набрать полноценную подборку песен, которую мы могли бы выпустить как раз перед тем, как поедем на гастроли. Мысль о том, чтобы что-то записать, но не ехать в тур с этим материалом, для меня несколько странна хотя бы просто потому, что мы больше концертная группа».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).