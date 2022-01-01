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*Фронтмен KREATOR: «Трэш-металл здоров как никогда» 33
*Клавишник JOURNEY ответил гитаристу группы 18
*Барабанщик IRON MAIDEN о раке гортани 17
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 16
*CHRIS BRODERICK — о том, чему он научился в составе MEGADETH 13
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Clutch

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31 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления CLUTCH

26 дек 2022 : 		 CLUTCH не хотят на пенсию

20 сен 2022 : 		 CLUTCH сыграли весь новый альбом

15 сен 2022 : 		 Стрим от CLUTCH

16 авг 2022 : 		 Новое видео CLUTCH

21 июл 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CLUTCH

14 июн 2022 : 		 Новая песня CLUTCH

7 июн 2022 : 		 CLUTCH выпускают винилы

5 апр 2022 : 		 Новое видео CLUTCH

20 фев 2022 : 		 Вокалист CLUTCH — о параллелях с RUSH

10 ноя 2021 : 		 CLUTCH завершили запись

12 окт 2021 : 		 CLUTCH отменили концерты

21 сен 2021 : 		 CLUTCH исполнили новую песню

10 сен 2021 : 		 CLUTCH исполнили новую песню

16 июл 2021 : 		 Вышло переиздание CLUTCH

15 июн 2021 : 		 У CLUTCH много идей для альбома

1 апр 2021 : 		 CLUTCH готовят переиздание

4 дек 2020 : 		 CLUTCH: «А может, осенью?»

4 дек 2020 : 		 Стрим от CLUTCH

20 ноя 2020 : 		 Новый релиз CLUTCH выйдет осенью

14 ноя 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD в новом видео CLUTCH

20 окт 2020 : 		 CLUTCH выпускают бокс-сет

8 окт 2020 : 		 CLUTCH неспешно работают над новым материалом

5 окт 2020 : 		 Бывший туровый гитарист CLUTCH выпустит ЕР

11 сен 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH хочет подождать с выпуском

14 авг 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH: «Беспокоюсь я за молодые группы...»
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Профессиональное видео с выступления CLUTCH



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Профессиональное видео с выступления CLUTCH, которое состоялось в рамках фестиваля Wacken Open Air 2022, доступно для просмотра ниже.

CLUTCH Live At Wacken Open Air 2022; Pro-Shot Video Streaming




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