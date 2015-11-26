сегодня



CLUTCH исполнили новую песню



CLUTCH исполнили новую песню, возможно получившую название "Strive For Excellence", во время первого за 21 месяц концерта, состоявшегося пятого сентября в рамках Alaska State Fair, Palmer, Alaska.







</div>





</div>





+0 -0



просмотров: 83

