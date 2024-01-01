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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 41
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 36
*Новая песня GRAVE DIGGER 28
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
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Clutch

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16 ноя 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

21 сен 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CLUTCH

13 сен 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

12 июл 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

16 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CLUTCH

1 июн 2023 : 		 CLUTCH представляют бокс-сет

26 апр 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

31 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления CLUTCH

26 дек 2022 : 		 CLUTCH не хотят на пенсию

20 сен 2022 : 		 CLUTCH сыграли весь новый альбом

15 сен 2022 : 		 Стрим от CLUTCH

16 авг 2022 : 		 Новое видео CLUTCH

21 июл 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CLUTCH

14 июн 2022 : 		 Новая песня CLUTCH

7 июн 2022 : 		 CLUTCH выпускают винилы

5 апр 2022 : 		 Новое видео CLUTCH
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CLUTCH целиком исполнят альбом 1995 года



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CLUTCH сообщили о том, что в рамках европейского тура в 2025 году будут целиком исполнять материал альбома 1995 года:

Nov. 24 - DK - Copenhagen - Store VEGA
Nov. 26 - FI - Helsinki - House Of Culture
Nov. 28 - SE - Stockholm - B-K
Nov. 29 - NO - Oslo - Rockefeller
Dec. 02 - DE - Hamburg - Grosse Freiheit 36
Dec. 03 - DE - Berlin - Festsaal Kreuzberg
Dec. 05 - HU - Budapest - Barba Negra
Dec. 06 - HR - Zagreb - Event centar Boćarski dom
Dec. 07 - DE - Munich - Backstage Werk
Dec. 08 - DE - Wiesbaden - Schlachthof
Dec. 10 - DE - Cologne - Live Music Hall
Dec. 11 - NL - Amsterdam - Paradiso
Dec. 12 - BE - Brussels - Ancienne Belgique
Dec. 13 - FR - Paris - Elysée Montmartre
Dec. 15 - GB - Bristol - Beacon
Dec. 17 - GB - Birmingham - O2 Academy
Dec. 18 - GB - Glasgow - O2 Academy
Dec. 19 - GB - Manchester - Academy
Dec. 20 - GB - London - Roundhouse




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