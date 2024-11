сегодня



CLUTCH целиком исполнят альбом 1995 года



CLUTCH сообщили о том, что в рамках европейского тура в 2025 году будут целиком исполнять материал альбома 1995 года:



Nov. 24 - DK - Copenhagen - Store VEGA

Nov. 26 - FI - Helsinki - House Of Culture

Nov. 28 - SE - Stockholm - B-K

Nov. 29 - NO - Oslo - Rockefeller

Dec. 02 - DE - Hamburg - Grosse Freiheit 36

Dec. 03 - DE - Berlin - Festsaal Kreuzberg

Dec. 05 - HU - Budapest - Barba Negra

Dec. 06 - HR - Zagreb - Event centar Boćarski dom

Dec. 07 - DE - Munich - Backstage Werk

Dec. 08 - DE - Wiesbaden - Schlachthof

Dec. 10 - DE - Cologne - Live Music Hall

Dec. 11 - NL - Amsterdam - Paradiso

Dec. 12 - BE - Brussels - Ancienne Belgique

Dec. 13 - FR - Paris - Elysée Montmartre

Dec. 15 - GB - Bristol - Beacon

Dec. 17 - GB - Birmingham - O2 Academy

Dec. 18 - GB - Glasgow - O2 Academy

Dec. 19 - GB - Manchester - Academy

Dec. 20 - GB - London - Roundhouse







