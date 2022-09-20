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Новости
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*BRUCE DICKINSON — о группис 19
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*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 13
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*Бывший басист METALLICA: «Да какой Dave самец, такое себе...... 10
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*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 22
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 20
*BRUCE DICKINSON — о группис 19
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
[= ||| все новости группы



*

Clutch

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20 сен 2022 : 		 CLUTCH сыграли весь новый альбом

15 сен 2022 : 		 Стрим от CLUTCH

16 авг 2022 : 		 Новое видео CLUTCH

21 июл 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CLUTCH

14 июн 2022 : 		 Новая песня CLUTCH

7 июн 2022 : 		 CLUTCH выпускают винилы

5 апр 2022 : 		 Новое видео CLUTCH

20 фев 2022 : 		 Вокалист CLUTCH — о параллелях с RUSH

10 ноя 2021 : 		 CLUTCH завершили запись

12 окт 2021 : 		 CLUTCH отменили концерты

21 сен 2021 : 		 CLUTCH исполнили новую песню

10 сен 2021 : 		 CLUTCH исполнили новую песню

16 июл 2021 : 		 Вышло переиздание CLUTCH

15 июн 2021 : 		 У CLUTCH много идей для альбома

1 апр 2021 : 		 CLUTCH готовят переиздание

4 дек 2020 : 		 CLUTCH: «А может, осенью?»

4 дек 2020 : 		 Стрим от CLUTCH

20 ноя 2020 : 		 Новый релиз CLUTCH выйдет осенью

14 ноя 2020 : 		 Вокалист LAMB OF GOD в новом видео CLUTCH

20 окт 2020 : 		 CLUTCH выпускают бокс-сет

8 окт 2020 : 		 CLUTCH неспешно работают над новым материалом

5 окт 2020 : 		 Бывший туровый гитарист CLUTCH выпустит ЕР

11 сен 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH хочет подождать с выпуском

14 авг 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH: «Беспокоюсь я за молодые группы...»

19 май 2020 : 		 CLUTCH и CROWBAR проведут виртуальный концерт

5 май 2020 : 		 CLUTCH представили новую версию "Smoke Banshee"
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|||| сегодня

CLUTCH сыграли весь новый альбом



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CLUTCH 17 сентября в честь выхода новой пластинки "Sunrise On Slaughter Beach" отыграли её целиком на стриме — видео доступно ниже.




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20 сен 2022
S
Sw0Rn
Неплохо - неплохо))

просмотров: 117

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