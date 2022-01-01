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CLUTCH выпускают винилы



CLUTCH сообщили о выходе второго винила из Collector's Series — доступен альбом 2005 года "Robot Hive/Exodus", прошедший специальный ремастеринг и выпущенный на цветном виниле тиражом в 7 500 копий.







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