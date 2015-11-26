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Вокалист CLUTCH — о параллелях с RUSH



У Neil'a Fallon'a спросили, согласен ли он с тем, что в пылкости фанатов CLUTCH есть что-то уникальное, на что он ответил:



«Я бы, пожалуй, согласился. И мне всегда трудно это комментировать, потому что я был на всех концертах CLUTCH, но я никогда не видел CLUTCH, как это выглядит из зала. И я никогда не слушал CLUTCH так, как песни, сделанные нестандартно; я настолько погружён в них с головой, что трудно быть объективным в этом вопросе.



Пожалуй, есть некоторые параллели, о которых я думал на протяжении многих лет, между нами и RUSH — в определённом смысле. RUSH — мы можем быть очень разными в музыкальном плане в спектре рок-н-ролла, но есть ощущение — и я слышал, как об этом говорил Geddy Lee, или я предполагаю, что это был Geddy Lee — что у фанатов RUSH есть чувство сопричастности к группе. Почти как будто они акционеры — эмоциональные акционеры.



Конечно, у RUSH были хиты. У нас была пара вещей, которые отдалённо напоминали хиты, но их не крутили по радио или что-то в этом роде. И я думаю, что из-за этого нам потребовалось гораздо больше времени, чтобы создать фанбазу, в основном благодаря сарафанному радио.



И я уже говорил об этом в других интервью — я считаю, что одна из худших вещей, которая может случиться с любым артистом или группой — это масштабный хит с первых шагов. Чаще всего это уничтожает группу, потому что планка становится настолько высокой, и они пытаются соответствовать ей, что чаще всего им это не удаётся.



С нами это был марафон, а не спринт. И наши фанаты всегда были рядом с нами. Я имею в виду, я видел людей, которые встретились и поженились, людей, которые познакомились на концертах CLUTCH, а теперь они приводят своих детей. И это очень приятно.



Я думаю, что искренность тоже важна. Что видишь, то и получаешь. Я надеюсь, что эта честность — то, за что многие люди цепляются».













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