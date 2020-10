сегодня



Бывший туровый гитарист CLUTCH выпустит ЕР



Гитарист, вокалист, продюсер и автор песен, а также владелец Gratitude Sound, Bryan Porter Hinkley выпустит дебютный ЕР "We Live Through It" 16 октября, в записи которого принимал участие Jean-Paul Gaster (CLUTCH). Запись проходила дома, а за сведение отвечал Benny Grotto в Mad Oak, за мастеринг Jeff Lipton и Maria Rice в Peerless.











