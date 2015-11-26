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Clutch

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5 окт 2020 : 		 Бывший туровый гитарист CLUTCH выпустит ЕР

11 сен 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH хочет подождать с выпуском

14 авг 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH: «Беспокоюсь я за молодые группы...»

19 май 2020 : 		 CLUTCH и CROWBAR проведут виртуальный концерт

5 май 2020 : 		 CLUTCH представили новую версию "Smoke Banshee"

25 апр 2020 : 		 CLUTCH на карантине

22 апр 2020 : 		 CLUTCH на карантине

9 апр 2020 : 		 Барабанщик CLUTCH: «Наши туровые планы на 2020 год...»

3 апр 2020 : 		 CLUTCH выпустили цифровую компиляцию

1 апр 2020 : 		 CLUTCH собирают риффы

24 мар 2020 : 		 Новое видео CLUTCH

9 мар 2020 : 		 CLUTCH выпускают бокс-сет

11 фев 2020 : 		 CLUTCH представили новую версию "Spacegrass"

3 фев 2020 : 		 Вокалист CLUTCH о кавер-версиях

1 дек 2019 : 		 Кавер-версия CREEDENCE CLEARWATER REVIVAL от CLUTCH

17 сен 2019 : 		 Умер бывший клавишник CLUTCH

13 сен 2019 : 		 Новое видео CLUTCH

10 июл 2019 : 		 Кавер-версия ZZ TOP от CLUTCH

23 июн 2019 : 		 Видео с выступления CLUTCH

10 июн 2019 : 		 Кавер-версия WILLIE DIXON от CLUTCH

24 авг 2018 : 		 Новое видео CLUTCH

22 авг 2018 : 		 Переиздание CLUTCH выйдет осенью

28 июл 2018 : 		 Новое видео CLUTCH

2 июл 2018 : 		 Новое видео CLUTCH

23 июн 2018 : 		 Новая песня CLUTCH

19 май 2018 : 		 Видео с текстом от CLUTCH
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Бывший туровый гитарист CLUTCH выпустит ЕР



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Гитарист, вокалист, продюсер и автор песен, а также владелец Gratitude Sound, Bryan Porter Hinkley выпустит дебютный ЕР "We Live Through It" 16 октября, в записи которого принимал участие Jean-Paul Gaster (CLUTCH). Запись проходила дома, а за сведение отвечал Benny Grotto в Mad Oak, за мастеринг Jeff Lipton и Maria Rice в Peerless.

Former CLUTCH Touring Guitarist BRYAN PORTER HINKLEY To Release 'We Live Through It' EP




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