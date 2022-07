сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома CLUTCH



CLUTCH представили обложку и трек-лист нового альбома, получившего название "Sunrise On Slaughter Beach", релиз которого намечен на 16 сентября.



Трек-лист:



01. Red Alert (Boss Metal Zone)

02. Slaughter Beach

03. Mountain Of Bone

04. Nosferatu Madre

05. Mercy Brown

06. We Strive For Excellence

07. Skeletons On Mars

08. Three Golden Horns

09. Jackhammer Our Names







