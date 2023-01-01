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*Новое видео METALLICA 15
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Clutch

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|||| 26 апр 2023

Новый релиз CLUTCH



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CLUTCH по случаю 30-летия с момента оригинальной записи выпустили новый релиз в рамках PA Tapes — "Live at King's Head Inn, Norfolk, VA, 4/25/93".

Трек-лист:

"Passive Restraints"
"Impetus"
"Earthworm"
"12 oz. Epilogue"
"Heirloom 13"
"A Shogun Named Marcus"
"Arcadia"
"Bacchanal"
"Far Country"
"Juggernaut"

CLUTCH Unveil Next




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