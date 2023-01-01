26 апр 2023



Новый релиз CLUTCH



CLUTCH по случаю 30-летия с момента оригинальной записи выпустили новый релиз в рамках PA Tapes — "Live at King's Head Inn, Norfolk, VA, 4/25/93".



Трек-лист:



"Passive Restraints"

"Impetus"

"Earthworm"

"12 oz. Epilogue"

"Heirloom 13"

"A Shogun Named Marcus"

"Arcadia"

"Bacchanal"

"Far Country"

"Juggernaut"







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