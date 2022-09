сегодня



TIM 'RIPPER' OWENS: «Никаких баллад!»



TIM 'RIPPER' OWENS в рамках недавней беседы рассказал о новом ЕР:



«Мы с Jamey Jasta говорили об этом, наверное, лет 10; он постоянно повторял мне: "Давай сделаем это ещё раз. Давай сделаем это. Давай ближе к "Jugulator", к BEYOND FEAR..." Я записал только одну пластинку BEYOND FEAR, и это было очень давно. А меня спрашивают об этом чаще всего. Но, наверное, этот материал понравится — новый сольный материал RIPPER в итоге понравится людям, которым нравится BEYOND FEAR, по крайней мере я так полагаю. Здесь нет никаких визжащих высоких нот на протяжении всего ЕР — это просто очень тяжёлая музыка... Я к тому, что после выхода первого сингла люди говорили: "Мужик, это тяжело. Интересно, будет ли там баллада?" А я им отвечаю: "Никаких баллад". Этот материал становится всё тяжелее и тяжелее. Так что то, что вы только что слышали, это вторая... На EP всего шесть песен, и это вторая, самая плавная песня, та, которую я только что представил, песня "Embattled"».



Что касается возможной даты выхода EP, он сказал:



«Мы рассчитываем на то, что EP выйдет в конце октября. Мы будем продолжать работу над ним, выпускать тизеры и пару синглов по ходу дела. Я знаю, что мы собираемся выпустить ещё как минимум один. Так что мы будем продолжать продвигать его».







