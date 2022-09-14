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*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
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Tim 'Ripper' Owens

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14 сен 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Никаких баллад!»

10 сен 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Делай не делай вакцину, заболеть может каждый»

29 июл 2022 : 		 Новое видео от TIM 'RIPPER' OWENS

23 июл 2022 : 		 JAMEY JASTA продюсирует новый альбом TIM 'RIPPER' OWENS

12 июл 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS исполняет KK'S PRIEST

18 май 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Фаучи не говорит правду»

14 фев 2022 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «И до дозы я болел, и после дозы я болел»

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28 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Wendy Dio сказала мне: "Беги, дядя Тим"»

27 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER облажался»

23 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS напевает JUDAS PRIEST

9 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не могу я в одной группе»

8 дек 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS берёт больше барона Силенда

3 ноя 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Металл в полном п!»

27 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Худшим концертом было выступление с ICED EARTH»

14 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS в новом видео PYRAMID

13 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «JON SCHAFFER будет вечно расплачиваться за то, что сделал»

2 окт 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я готов зажигать»

21 сен 2021 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

17 сен 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS пояснил за свои слова про Фаучи

10 сен 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS критикует Фаучи

19 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Меня вдохновляет DIO»

5 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я пришёл в JUDAS PRIEST в худшее для металла время»

4 авг 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Я принял дозу и готов зажигать»

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления TIM 'RIPPER' OWENS

5 июл 2021 : 		 TIM 'RIPPER' OWENS: «Не пойду я в магазин лизать чей-то затылок!»
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TIM 'RIPPER' OWENS: «Никаких баллад!»



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TIM 'RIPPER' OWENS в рамках недавней беседы рассказал о новом ЕР:

«Мы с Jamey Jasta говорили об этом, наверное, лет 10; он постоянно повторял мне: "Давай сделаем это ещё раз. Давай сделаем это. Давай ближе к "Jugulator", к BEYOND FEAR..." Я записал только одну пластинку BEYOND FEAR, и это было очень давно. А меня спрашивают об этом чаще всего. Но, наверное, этот материал понравится — новый сольный материал RIPPER в итоге понравится людям, которым нравится BEYOND FEAR, по крайней мере я так полагаю. Здесь нет никаких визжащих высоких нот на протяжении всего ЕР — это просто очень тяжёлая музыка... Я к тому, что после выхода первого сингла люди говорили: "Мужик, это тяжело. Интересно, будет ли там баллада?" А я им отвечаю: "Никаких баллад". Этот материал становится всё тяжелее и тяжелее. Так что то, что вы только что слышали, это вторая... На EP всего шесть песен, и это вторая, самая плавная песня, та, которую я только что представил, песня "Embattled"».

Что касается возможной даты выхода EP, он сказал:

«Мы рассчитываем на то, что EP выйдет в конце октября. Мы будем продолжать работу над ним, выпускать тизеры и пару синглов по ходу дела. Я знаю, что мы собираемся выпустить ещё как минимум один. Так что мы будем продолжать продвигать его».




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14 сен 2022
n
nabastak_
Классно поет, но блин, материал - шаблонный тяжелый хэвитрэш.
В Присте с ним оба альбома имеют разные фишки, спецеффекты, вкрапления других поджанров метала, а тут - такое, вроде бодрое , но старперское.

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